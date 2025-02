Infineon-Hauptversammlung beschließt stabile Dividende von 0,35 Euro je Aktie; kommende Hauptversammlung in Präsenz geplant

München – 20. Februar 2025 – Die Infineon Technologies AG hat die 25. Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung durchgeführt.

Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie

Die Hauptversammlung ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie beschlossen. Die Ausschüttung pro Aktie ist damit stabil im Vergleich zum Vorjahr.

Ein Neuzugang im Aufsichtsrat sowie vier bestätigte Mandate

Mit der Beendigung der Hauptversammlung 2025 endeten die Mandate der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Bereits im Dezember waren die neuen Arbeitnehmervertreter durch Delegierte der Infineon-Arbeitnehmer neu gewählt worden. Jürgen Scholz, Aufsichtsratsmitglied von der IG Metall, war nicht erneut angetreten und wurde von Rico Irmischer abgelöst. Die Hauptversammlung bestätigte auf der Anteilseignerseite für weitere vier Jahre die Mandate von Xiaoqun Clever-Steg, Dr. Friedrich Eichiner, Dr. Ulrich Spiesshofer und Margret Suckale.

Vorstandsvergütungssystem angepasst

Die Hauptversammlung billigte die im November 2024 durch den Aufsichtsrat beschlossenen strukturellen Anpassungen des Vorstandsvergütungssystems. Vor allem mit einer Integration des Zielgeschäftsmodells von Infineon, dem so genannten Target Operating Model (TOM), in die langfristige variable Vergütung soll eine noch engere Verknüpfung der Vorstandsvergütung mit der Unternehmensstrategie erreicht werden. Zudem sollen die Vorstandsmitglieder künftig einen Teil ihrer kurzfristigen variablen Vergütung in Aktien erhalten.

Kommende Hauptversammlung 2026 voraussichtlich in Präsenz

Der Vorstand plant, die Hauptversammlung im Jahr 2026 wieder in Präsenz abzuhalten. Die Hauptversammlung hat aber dennoch bereits jetzt die Ermächtigung für virtuelle Hauptversammlungen für zwei Jahre erneuert, so dass auch dann, wenn eine Präsenzveranstaltung 2026 nicht rechtssicher durchführbar sein sollte (etwa aufgrund einer erneuten Pandemie), die Hauptversammlung stattfinden kann.

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2025 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv. Dort stehen auch die Reden des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstandes als Aufzeichnung zur Verfügung.