Infineon treibt Stromversorgung für künstliche Intelligenz mit modernster Battery-Backup-Technologie für KI-Rechenzentren weiter voran

Batterie Backup Unit (BBU)-Systeme der nächsten Generation für KI-Rechenzentren unterstreichen Engagement von Infineon, neue Standards bei Stromversorgung von KI zu setzen

Infineon BBU-Roadmap enthält weltweit erste BBU mit 12 kW Leistung

Backup-Systeme von Infineon bieten hocheffiziente Energieumwandlung mit vier Mal höheren Leistungsdichten als der Branchendurchschnitt

München – 12. März 2025 – Die Infineon Technologies AG hat ihre Roadmap für die Battery-Backup-Unit (BBU)-Lösungen der Zukunft vorgestellt. Diese ermöglichen einen unterbrechungsfreien Betrieb von KI-Rechenzentren und vermeiden so Stromausfälle und Datenverluste. Die BBU-Roadmap umfasst Stromversorgungslösungen von 4 kW bis hin zum weltweit ersten 12-kW-Batterie-Backup-System. Die Energielösungen sind so konzipiert, dass sie eine hocheffiziente, zuverlässige und skalierbare Energieumwandlung in KI-Server-Racks ermöglichen. Die BBUs erreichen eine um bis zu 400 Prozent höhere Leistungsdichte im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Battery-Backup-Units sind für KI-Rechenzentren unverzichtbar, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus schützen sie empfindliche KI-Hardware vor Spannungsspitzen, Überspannungen und anderen Stromanomalien, indem sie den Strom, mit dem die Geräte im Rechenzentrum versorgt werden, filtern und koordinieren. Kombiniert mit verschiedenen hochmodernen Topologien, die Kunden eine höhere Benutzerfreundlichkeit ermöglichen, stärken die BBU-Lösungen die führende Position von Infineon im Bereich der Stromversorgung für künstliche Intelligenz.

„Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung von KI-Systemen ist entscheidend für die Prozesskontinuität und den reibungslosen Betrieb“, sagt Adam White, Division President Power & Sensor Systems bei Infineon. „Unsere energieeffizienten Batterie-Backup-Systeme sind so konzipiert, dass sie den Betrieb von KI-Servern mit außergewöhnlicher Leistung, Flexibilität und Effizienz aufrechterhalten und den unterschiedlichen Leistungsanforderungen von KI-Servern gerecht werden. Durch die Beherrschung aller drei relevanten Halbleitermaterialien Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) gehen wir davon aus, dass die Halbleiterlösungen von Infineon einen neuen Standard für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren setzen werden.“

Stillstände oder Systemausfälle in KI-Rechenzentren können außerordentlich kostspielig sein: 41 Prozent der in einer ITIC-Umfrage von 2024 befragten Unternehmen gaben Verluste von ein bis über fünf Millionen Dollar pro Stunde Ausfallzeit an. 35 Prozent dieser Ausfälle werden auf Probleme mit der Qualität der Stromversorgungskomponenten zurückgeführt. Der Partial Power Converter (PPC) von Infineon, eine Halbleiterlösung zur Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen, ist eine der führenden Technologien für Batterie-Backup-Systeme.

Die mittlere Leistungsklasse der 5,5-kW-BBU zeichnet sich durch eine von Infineon entwickelte Topologie aus, die Si- und GaN-Technologien integriert und einen extrem hohen Wirkungsgrad sowie eine hohe Leistungsdichte bietet. Das branchenweit erste 12-kW-System kombiniert mehrere 4-kW-Leistungswandler-Karten mit Infineons PSOC™-Mikrocontrollern, 40-V- und 80-V-OptiMOS™- und EiceDRIVER™-Gate-Treibern, die eine erstklassige Leistung und Flexibilität ermöglichen und eine 400 Prozent höhere Leistungsdichte als der Branchendurchschnitt erzielen. Höhere Leistungsniveaus können durch die Parallelschaltung mehrerer Karten auf einem Motherboard erreicht werden. Dies ermöglicht eine einfache Skalierbarkeit und vereinfachte Wartung. Fällt eine Karte aus, arbeitet das System mit reduzierter Kapazität weiter. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert und eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Dieser modulare Ansatz erlaubt es, das System auf spezifische Leistungsanforderungen zuzuschneiden. Somit ist kein komplettes Redesign des Systems erforderlich und bringt Kunden erhebliche Vorteile in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit.

Um die Fähigkeiten der neuesten BBU-Technologie zu demonstrieren, entwickelt Infineon komplette Systemdemonstratoren für seine Batterie-Backup-Lösungen. Die Demonstratoren zeigen die Vorteile der PPC-Technologie in realen Anwendungen und bieten einen klaren Weg in die nächste Generation von KI-Rechenzentren.

Mehr Details zur Battery-Backup-Technologie von Infineon werden auf der APEC 2025 (16.-20. März) vorgestellt. Weitere Informationen sind auf der BBU-Seite erhältlich.