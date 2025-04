Infineon stärkt globale Marktführerschaft bei Automotive-Halbleitern, beflügelt von Platz 1 bei Mikrocontrollern

München, 7. April 2025 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) festigt ihre globale und regionale Marktführerschaft bei Automotive-Halbleitern inklusive ihrer sehr starken Position bei Mikrocontrollern. Laut der neuesten Studie von TechInsights [1] erreichte Infineon im Jahr 2024 einen Marktanteil von 13,5 Prozent am globalen Markt für Automotive-Halbleiter. In Europa erklomm das Unternehmen mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent die Spitze – gegenüber Platz zwei im Jahr 2023. Auch in Nordamerika konnte Infineon seine Position verbessern und erreichte mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent den zweiten Platz, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch auf Platz drei lag. Bei Mikrocontrollern steigerte es seinen globalen Marktanteil erneut, auf 32,0 Prozent, und vergrößerte damit seinen Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten um 2,7 Prozentpunkte.

Darüber hinaus behauptete Infineon seine führenden Marktpositionen in China, dem größten Markt für Automotive-Halbleiter, mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent sowie in Südkorea mit einem Anteil von 17,7 Prozent. In Japan bestätigte das Unternehmen seine starke zweite Position mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent. Insgesamt belief sich der globale Markt für Automotive-Halbleiter im Jahr 2024 auf 68,4 Milliarden US-Dollar – ein leichter Rückgang von 1,2 Prozent im Vergleich zu 69,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

„Wir sind zum fünften Mal in Folge die globale Nummer eins bei Automotive-Halbleitern und weltweit gleichermaßen erfolgreich. Erstmals in unserer Geschichte gehört Infineon in jeder Region zu den zwei führenden Anbietern“, sagt Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive bei Infineon. „Dieser globale Erfolg ist ein Beleg für unser starkes Produktportfolio, unseren herausragenden Kundenservice und unser Engagement für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden.“

Halbleiter von Infineon spielen eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und Dekarbonisierung von Fahrzeugen, um diese sauberer, sicherer und intelligenter zu machen. Sie kommen in allen wichtigen Automobilanwendungen zum Einsatz, darunter Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme, Antriebsstrang und Batteriemanagement sowie Komfort- und Infotainmentfunktionen. Ein zentraler Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von elektrischen/elektronischen (E/E) Architekturen hin zu stärker zentralisierten Zonen-Designs als Grundlage für softwaredefinierte Fahrzeuge. Dies erfordert modernste Konnektivität und Datensicherheit, intelligente Stromversorgung und echtzeitfähige Rechenpower.

„Zum fünften Mal in Folge bestätigt das ‘TechInsights Automotive Semiconductor Vendor Market Share Ranking’ die Führungsposition von Infineon, wobei Mikrocontroller maßgeblich zu diesem Erfolg beitrugen“, sagt Asif Anwar, Executive Director of Automotive End Market Research bei TechInsights. „Halbleiter für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, insbesondere SoCs und Speicher, gehörten zu den am besten abschneidenden Produktkategorien. Infineon war besonders erfolgreich bei Mikrocontrollern, die in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen und vielen anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Mit einem Anstieg um 3,6 Prozentpunkte auf einen Marktanteil von 32,0 Prozent hat sich Infineon im Markt für Automotive-Mikrocontroller, der im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent geschrumpft ist, hervorragend behauptet.“

[1] TechInsights, “2024 Automotive Semiconductor Vendor Market Share”, März 2025.