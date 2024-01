Eines der kleinsten und leichtesten in Japan: Infineon GaN-Lösungen ermöglichen neues Vehicle-to-Everything (V2X)-Ladesystem von OMRON Social Solutions

München und Tokio, 16. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT), gibt seine Partnerschaft mit OMRON Social Solutions Co. Ltd. bekannt, einem Pionierunternehmen im Bereich der Social-Systems-Technologie. Die Kombination der branchenführenden Galliumnitrid (GaN)-basierten Stromversorgungslösungen von Infineon mit der innovativen Schaltungstopologie und Steuerungstechnologie von OMRON ermöglicht eines der kleinsten und leichtesten Vehicle-to-Everything (V2X)-Ladesysteme von OMRON Social Solutions in Japan. Diese Partnerschaft kurbelt die Innovation hin zu Wide-Bandgap (WBG)-Materialien in Halbleiter-Technologien weiter an und trägt dazu bei, den Übergang zu erneuerbaren Energien und einem intelligenteren Stromnetz sowie die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und damit die Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben.

Das V2X-System, die KPEP-A-Serie, kombiniert die CoolGaN™-Technologie von Infineon mit einer einzigartigen Steuerungstechnologie. OMRON Social Solutions hat damit das EV-Lade- und Entladesystem weiterentwickelt und ermöglicht nun bidirektionales Laden und Entladen zwischen erneuerbaren Energiequellen, dem Netz und EV-Batterien. Die KPEP-A-Serie ist eines der kleinsten und leichtesten[1] Multi-V2X-Systeme in Japan. Dieses ist im Vergleich zu ähnlichen konventionellen Lade- und Entladesystemen um 60% kleiner und leichter und bietet eine Ladeleistung von 6 kW. Durch die Integration der CoolGaN-Lösung von Infineon konnte der Wirkungsgrad der V2X-Systeme bei geringer Last um mehr als 10% und bei Nennlast um etwa 4% gesteigert werden. Das neue System ist durch die Verbesserung des Wirkungsgrads und die Verringerung von Größe und Gewicht einfacher in der Installation und Wartung, während es gleichzeitig elegantere Designs ermöglicht und eine größere Auswahl an Installationsorten bietet.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit OMRON Social Solutions. CoolGaN-basierten Lösungen von Infineon tragen direkt dazu bei, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Dekarbonisierung voranzutreiben“, sagt Adam White, Division President Power & Sensor Systems bei Infineon. „Zudem wird das Laden von Elektrofahrzeugen für Verbraucher*innen einfacher und bequemer und hilft somit, eine der größten Hürden bei der Einführung von Elektrofahrzeugen zu überwinden.“

Atsushi Sasawaki, Managing Executive Officer und Senior General Manager für den Bereich Energielösungen bei OMRON Social Solutions, erklärt: „Der Zugang zu einem breiten Portfolio von WBG-Lösungen erhöht die Funktionalität, Leistung und Qualität unserer Produkte erheblich. Mit Infineon erhalten wir das beste Anwendungs-Know-how für die Entwicklung neuer und verbesserter Lade- und Entladesysteme, die unsere Kunden und Endnutzer*innen in hohem Maße zufriedenstellen werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Infineon GaN- und SiC-basierte Stromversorgungslösungen weiterzuentwickeln, um den Einsatz erneuerbarer Energien und von E-Fahrzeugen voranzutreiben.“

Wide-Bandgap-Halbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Halbleitern, da sie eine höhere Leistungseffizienz, eine geringere Größe, ein geringeres Gewicht und niedrigere Gesamtkosten ermöglichen. Infineon bietet das breiteste Produkt- und Technologieportfolio an, das auf Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid basierende Bauelemente umfasst. Als führender Anbieter von Power Systems mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von SiC- und GaN-Technologien erfüllt Infineon die Anforderungen intelligenterer und effizienterer Energieerzeugung, -übertragung und -nutzung.

Über OMRON Social Solutions

OMRON Social Solutions hat mit seiner einzigartigen Automatisierungstechnologie viele weltweit und in Japan einzigartige soziale öffentliche Technologiesysteme geschaffen, darunter automatisierte Fahrkartenschalter und andere Automatisierungssysteme für Bahnhöfe. OMRON Social Solutions wird auch weiterhin zu einer sicheren und komfortablen Gesellschaft beitragen, indem es soziale Probleme wie Arbeitskräftemangel, Energie und Widerstandsfähigkeit schnell erkennt und Lösungen mit Spitzentechnologien wie IoT, KI und Robotik, Software und Gesamtservice einschließlich Betrieb und Wartung entwickelt.

[1] Ab Dezember 2022, basierend auf OMRONs internen Recherchen zu den Produktinformationen, die von den Herstellern von Leistungsumrichtern für EVs und PHEVs veröffentlicht wurden.