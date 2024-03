Infineon und HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering entwickeln gemeinsam Technologien zur Elektrifizierung von Schiffen

München, 28. März 2024 – Die Infineon Technologies AG und HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. (HD KSOE) haben eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) als ersten Schritt zur gemeinsamen Entwicklung neuer Anwendungen für die Elektrifizierung von Schiffsmotoren und -maschinen mit energieeffizienter Leistungshalbleitertechnologie unterzeichnet.

HD KSOE, ein Pionier der Schifffahrt und weltweit führendes Unternehmen im Schiffsbau, konzentriert sich bereits auf die Entwicklung umweltfreundlicher Schiffstechnologie, die Strom und Wasserstoff nutzt. Das Unternehmen wird mit Infineon zusammenarbeiten, um innovative Stromversorgungslösungen für die Antriebstechnik zu entwickeln, ein Kernelement bei der Elektrifizierung von Schiffen. Leistungshalbleiter von Infineon treiben den Wandel zu sauberer, sicherer und intelligenter Mobilität für alle Verkehrsmittel voran. Für moderne maritime Anwendungen sind sie ein Schlüsselfaktor, um eine präzise Steuerung mehrerer Leistungsmodule, wie etwa von Großantrieben, zu gewährleisten.

Infineon wird HD KSOE mit technischer Unterstützung und Beratung bei Halbleiter-Leistungsmodulen und Systemlösungen zur Seite stehen und Informationen über neue Halbleiter-Trends für Schiffsanwendungen teilen. Mit der Partnerschaft will HD KSOE die Zuverlässigkeit und Leistung der Antriebstechnik von Schiffen verbessern und durch die Elektrifizierung von Schiffen einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten.

Der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation zufolge ist der Seeverkehr weltweit für fast 2,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Er emittiert jedes Jahr eine Milliarde Tonnen CO 2 . Der Übergang zu elektrischen Schiffen ist unerlässlich, um die Auswirkungen des Seeverkehrs auf die Umwelt zu verringern.

„Wir freuen uns über die Absichtserklärung mit Infineon, die unsere Innovations­bemüh­ungen untermauert; wir wollen bei der Elektrifizierung von Schiffen die führende Position einzunehmen“, sagt Chang Kwang-pil, Chief Technology Officer von HD KSOE. „Indem wir gemeinsam unsere Stärken bündeln, werden wir energieeffiziente Stromversorgungslö­sungen für CO 2 -arme Antriebe entwickeln.“

„Infineon liefert die Technologien, die in der heutigen Transportwelt benötigt werden und treiben so die Elektrifizierung voran, die die Zukunft der Mobilität prägen wird“, sagt Dr. Peter Wawer, Präsident der Division Green Industrial Power bei Infineon. „Wir freuen uns darauf, eng mit HD KSOE zusammenzuarbeiten, um saubere, sichere und intelligente Mobilitätslösungen zu entwickeln. Durch ein nachhaltigeres Ökosystem für Schiffsmotoren leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Schifffahrt.“