Infineon und Honda gehen strategische Kooperation ein und unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei Automotive-Halbleiterlösungen

München und Tokio, Japan – 1. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG und Honda Motor Co., Ltd. haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zum Aufbau einer strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Honda entscheidet sich für Infineon als Halbleiterpartner, um künftige Produkt- und Technologie-Roadmaps aufeinander abzustimmen. Die beiden Unternehmen vereinbaren außerdem, ihre Gespräche über die Versorgungssicherheit von Halbleitern fortzusetzen, den gegenseitigen Wissenstransfer zu fördern und bei Projekten zusammenzuarbeiten, mit denen die Markteinführung von Technologien beschleunigt werden soll.

„Das Systemverständnis von Infineon, unser breites Produktportfolio und unsere hervorragende Qualität haben uns zum geschätzten Partner der japanischen Automobilindustrie gemacht“, sagt Peter Schiefer, Division President Automotive bei Infineon. „Wir fühlen uns geehrt, der Halbleiterpartner für eine strategische Zusammenarbeit mit Honda zu sein. Wird eine langjährige Partnerschaft weiter intensiviert, bestätigt dies immer auch den geschaffenen Mehrwert und zeigt das Vertrauen, auch in Zukunft zum Erfolg beizutragen.“

Infineon wird Honda mit Technologien für wettbewerbsfähige und fortschrittliche Fahrzeuge unterstützen. Die technische Unterstützung wird sich auf die Bereiche Leistungshalbleiter, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und E/E-Architekturen konzentrieren, in denen beide Parteien bei neuen Architekturkonzepten zusammenarbeiten werden.