Elke Reichart übernimmt bei Infineon Vorstandsressort für Digitale Transformation

München, 19. Oktober 2023 – Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG hat Elke Reichart mit Wirkung zum 1. November 2023 in den Vorstand berufen. Sie folgt als Chief Digital Transformation Officer (CDTO) auf Constanze Hufenbecher, die sich entschieden hat, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Als CDTO wird Elke Reichart unter anderem für konzernweite Digitalisierungsprojekte, die IT-Infrastruktur sowie die Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich sein.

„Die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen, ist eine zentrale Führungsaufgabe. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit Elke Reichart eine international erfahrene und profilierte Technologie-Managerin für den Infineon-Vorstand gewinnen konnten. Sie hat in ihrer Karriere bewiesen, dass sie internationale Organisationen weiterentwickeln und Digitalisierungsprojekte erfolgreich umsetzen kann“, sagt Herbert Diess, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon. „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich mich bei Constanze Hufenbecher herzlich für ihre hervorragende Arbeit bedanken. Sie hat das CDTO-Ressort erfolgreich aufgebaut und wir haben gemeinsam entschieden, dass der 1. November ein geeigneter Zeitpunkt für die Stabübergabe ist.“

„Die grüne und die digitale Transformation gehen Hand in Hand – und Infineon treibt beide voran. Die Digitalisierung ist dabei auch für unser eigenes Unternehmen ein entscheidender Hebel. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Elke Reichart. Sie wird neue Perspektiven und Impulse in den Vorstand einbringen und mit ihrer umfassenden Erfahrung helfen, Infineon in eine noch erfolgreichere Zukunft zu führen“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Constanze Hufenbecher danke ich herzlich für die gute Zusammenarbeit. Mit der Digitalen Agenda und der Nachhaltigkeitsstrategie hat sie wichtige Grundlagen geschaffen und darüber hinaus eine Kultur der ressortübergreifenden Zusammenarbeit geprägt.“

„Digitalisierung ist integraler Bestandteil der Infineon-Strategie. Ein differenzierendes Service- und Produktportfolio, bessere Interaktion mit Kunden, schnellere und effizientere Prozesse – digitale Lösungen unterstützen die Strategie von Infineon auf vielfältige Weise. Ich freue mich, bald Teil dieses großartigen Unternehmens zu sein und danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen“, sagt Elke Reichart.

Elke Reichart war von 2018 bis 2021 Chief Digital Officer der TUI Group und dort unter anderem für die Digitalisierungsstrategie des Konzerns verantwortlich. Zuvor war sie über 25 Jahre lang in verschiedenen Managementpositionen bei Hewlett Packard tätig, unter anderem als Vice President Strategy & Planning am Hauptsitz von HP in Palo Alto (Kalifornien). Während ihrer Zeit bei HP verantwortete Elke Reichart verschiedene Transformationsprogramme mit einem Umfang von jeweils mehreren Milliarden US-Dollar.