Führende Unternehmen der Halbleiterindustrie treiben gemeinsam RISC-V voran

Hamburg, Deutschland – 4. August 2023 – Die Halbleiterunternehmen Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor, NXP ® Semiconductors und Qualcomm Technologies, Inc. investieren gemeinsam in ein Unternehmen, das die Entwicklung von Hardware der nächsten Generation ermöglichen und so die Verbreitung von RISC-V weltweit vorantreiben soll.

Das in Deutschland zu gründende Unternehmen soll die Kommerzialisierung künftiger Produkte auf Basis der Open-Source-Architektur RISC-V beschleunigen. Als zentrale Anlaufstelle wird das Unternehmen die Interoperabilität zwischen RISC-V basierten Produkten ermöglichen, Referenzarchitekturen bereitstellen und Lösungen etablieren, die in der Industrie weite Anwendung finden. Der Fokus liegt zunächst auf Automotive-Anwendungen mit einer möglichen Erweiterung um die Bereiche Mobile und IoT.

Die RISC-V-Technologie fördert Innovation und ermöglicht Unternehmen die Entwicklung innovativer, maßgeschneiderter Hardware auf Grundlage eines Open-Source-Befehlssatzes. Die weitere Verbreitung der RISC-V-Technologie fördert die Vielfalt in der Elektronikindustrie, reduziert Eintrittsbarrieren für kleinere Unternehmen und bietet etablierten Anbietern eine bessere Skalierbarkeit.

Das Unternehmen lädt Branchenverbände, führende Industrievertretende und die Politik ein, diese Initiative zu unterstützen und so die Resilienz des Halbleiter-Ökosystems zu stärken.

Die Unternehmensgründung ist vorbehaltlich behördlicher Zustimmung in verschiedenen Ländern.

Robert Bosch GmbH

„Bosch ist überzeugt, dass Initiativen zur Förderung der offenen RISC-V-Spezifikationen den globalen Mobilitätsmarkt entscheidend voranbringen werden. Die jetzt geplante Initiative wird wesentlich dazu beitragen, ein zuverlässiges und effizientes EU-Halbleiter-Ökosystem zu etablieren“, sagte Jens Fabrowsky, Executive Vice President bei Bosch und verantwortlich für das Halbleitergeschäft.

Infineon Technologies AG

„Fahrzeuge werden zunehmend durch Software definiert und Anforderungen an die Zuverlässigkeit steigen – beispielsweise aufgrund von Elektrifizierung und Konnektivität, ferner durch Trends wie autonomes Fahren. Daher besteht ein allgemeiner Bedarf an Standardisierung und Kompatibilität des Ökosystems in der gesamten Branche. CPUs haben in diesem Ökosystem IP-seitig eine zentrale Bedeutung. Wir sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass sich vertrauenswürdige RISC-V-basierte Automotive-Produkte in der Automobilbranche mit dieser Initiative etablieren. Durch das Wissen und die Expertise führender Marktteilnehmer kommt das volle Potenzial von RISC-V im Automobilsektor zur Anwendung“, sagte Peter Schiefer, Division President der Automotive Division von Infineon.

Nordic Semiconductor

„Als begeisterter Unterstützer der RISC-V-Initiative ist Nordic Semiconductor entschlossen, das Projekt voranzutreiben. Die IoT-Lösungen von Nordic sind führend in der Low-Power-Wireless-Technologie. Kontinuierlicher Zugang zu effizienten und leistungsstarken Embedded-Mikroprozessoren ist für uns entscheidend, um diese Position zu halten. Die ideale Antwort auf diese Herausforderung ist eine offene Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Unternehmen, zur kontinuierlichen Verbesserung innovativer RISC-V-Mikroprozessor-IP und zur Sicherstellung einer robusten und zuverlässigen Versorgung mit dieser Technologie“, sagte Svein-Egil Nielsen, CTO/EVP R&D and Strategy, Nordic Semiconductor.

NXP Semiconductors

„NXP ist stolz darauf, Teil eines neuen, gemeinsamen Projekts in Europa zu sein, das zunächst für die Automobilindustrie vollständig zertifizierte RISC-V-basierte IP und Architekturen entwickelt. Die Schaffung eines One-Stop-Shop-Ökosystems, über das Kunden schlüsselfertige Lösungen auswählen können, wird die Verbreitung von RISC-V in vielen europäischen Branchen fördern“, sagte Lars Reger, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei NXP Semiconductors. „Wir danken dem Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC) e.V. für die Unterstützung dieses gemeinsamen Projekts.“

Qualcomm Technologies, Inc.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit anderen Branchenakteuren das RISC-V-Ökosystem durch die Entwicklung von Hardware der nächsten Generation voranzutreiben. Qualcomm Technologies investiert seit mehr als fünf Jahren in RISC-V; in viele unserer kommerziellen Plattformen haben wir RISC-V-Mikrocontroller integriert. Wir glauben, dass RISC-V Innovation fördern wird und die Branche grundlegend verändern kann“, sagte Ziad Asghar, Senior Vice President of Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.