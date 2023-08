Bernd Hops, Leiter Kommunikation und Politik, verlässt Infineon

Neubiberg, 01. August 2023 – Bernd Hops, Chief Communications Officer und Leiter Kommunikation & Politik der Infineon Technologies AG, verlässt das Unternehmen Ende September auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen. Der Prozess für eine Nachfolge wurde eingeleitet.

„Bernd Hops hat die Kommunikation und politische Arbeit von Infineon in den vergangenen mehr als zehn Jahren entscheidend geprägt. Seinen Entschluss akzeptieren wir mit großem Bedauern“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Auch dank der intensiven Arbeit von Bernd Hops ist bei unseren wichtigsten Stakeholdern und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, welch wichtigen Beitrag Infineon zur Dekarbonisierung und Digitalisierung unserer Welt erbringt. Unter seiner Führung wurde zudem das Kommunikations- und Politikteam deutlich ausgebaut. Persönlich möchte ich mich herzlich bei Bernd Hops bedanken für die hervorragende Unterstützung insbesondere in der Übergangszeit im vergangenen Jahr, als ich die Rolle als CEO von Infineon übernommen habe.“

„Mir ist die Entscheidung, Infineon nach mehr als zehn Jahren zu verlassen, nicht leicht gefallen. Ich bin dankbar dafür, dass ich dabei helfen durfte, dieses tolle Unternehmen mit seinen engagierten Menschen angemessen zu positionieren. Nun möchte ich mich einer neuen Herausforderung widmen. Jochen Hanebeck und seinem Vorgänger Reinhard Ploss danke ich sehr für das große Vertrauen, das die Voraussetzung für gute Unternehmenskommunikation ist. Ebenso möchte ich meinem Team und den vielen weiteren Kolleg*innen Danke sagen, die mich bei Infineon begleitet und nach Kräften unterstützt haben.“

Bernd Hops kam 2013 als Leiter der CEO-Kommunikation zu Infineon und erhielt in der Folge diverse weitere Führungsaufgaben im Bereich Kommunikation & Politik. Im Januar 2020 übernahm er die globale Verantwortung für den Bereich. Zuvor hatte Bernd Hops als Wirtschaftsredakteur bei „Der Tagesspiegel“ und „Financial Times Deutschland“ sowie als Kommunikator bei der Unternehmensberatung Roland Berger und dem Versorger Verbundnetz Gas gearbeitet.