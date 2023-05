Infineon-Vorstandsmitglied Constanze Hufenbecher wird ihren Vertrag nach erfolgreichem Aufbau des Vorstandsressorts für Digitale Transformation nicht über 2024 hinaus verlängern

Neubiberg, 23. Mai 2023 – Constanze Hufenbecher, Vorstandsmitglied der Infineon Technologies AG und Chief Digital Transformation Officer (CDTO), hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie ihren bis April 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern und das Unternehmen mit Vertragsende verlassen wird. Der Aufsichtsrat hat den Wunsch mit großem Bedauern akzeptiert.

„Für Infineon hat Constanze Hufenbecher als CDTO Herausragendes geleistet. Wir bedauern es sehr, dass das Unternehmen mit ihr eine wichtige Führungspersönlichkeit verliert“, sagt Herbert Diess, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon. „Die digitale Transformation in einem neuen Vorstandsressort zu bündeln, war eine wichtige und außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe, die Constanze Hufenbecher zudem in einer herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie und der Integration von Cypress übernommen hat. Die hervorragenden Ergebnisse ihres Wirkens haben die Wettbewerbsfähigkeit von Infineon gestärkt und wichtige Grundlagen für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens gelegt. Der Aufsichtsrat dankt Constanze Hufenbecher sehr für ihre Leistungen und ihr großes persönliches Engagement.“

„Constanze Hufenbecher hat wesentlich dazu beigetragen, dass Infineon in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit gut vorangekommen ist“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Die Digitale Agenda, die unter ihrer Führung entwickelt wurde, ist ein wichtiger Faktor, damit Infineon seine ambitionierten Unternehmensziele erreichen kann. Darüber hinaus hat sie unsere Nachhaltigkeitsstrategie unter anderem durch die Umstellung unserer Standorte auf grünen Strom vorangetrieben. Für ihre Leistungen möchte ich Constanze Hufenbecher persönlich herzlich Danke sagen.“

„Ich bin sehr dankbar, dass ich die digitale und grüne Transformation von Infineon zusammen mit meinem Team und engagierten Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Organisation maßgeblich gestalten konnte“, sagt Constanze Hufenbecher, CDTO. „Ich bin stolz auf das Erreichte und werde alle Initiativen und Projekte mit voller Kraft bis zum Ende meines Vertrages weiterführen. Die Entscheidung, Infineon zu verlassen, habe ich mir nicht leicht gemacht, gleichzeitig freue ich mich aber auch auf neue berufliche Herausforderungen. Meinen Vorstandskollegen, der gesamten Führungsmannschaft und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich herzlich für das Vertrauen, die Offenheit für neue Ansätze und für die großartige, bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir ein starkes Fundament gebaut, so dass Infineon auch in Zukunft Vorreiter in Digitalisierung und Nachhaltigkeit in unserer Industrie sein wird.“

Constanze Hufenbecher übernahm im April 2021 bei Infineon das neue Vorstandsressort der Digitalen Transformation. Zuvor war sie Vorstandsmitglied der Lufthansa Technik AG (2016 bis 2020) und hatte diverse Führungspositionen unter anderem im Bertelsmann-Konzern inne. Bei Infineon war sie bereits 2004 bis 2009 tätig. Ihre Karriere hatte die Betriebswirtin 1994 bei der VIAG AG in München begonnen.