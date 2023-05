Infineon schließt Liefervertrag über Wafer und Boules mit chinesischem Siliziumkarbid-Lieferanten TanKeBlue zur Erweiterung der Lieferantenbasis

München, 3. Mai 2023 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre Lieferantenbasis für Siliziumkarbid (SiC) und hat einen Langzeitvertrag mit dem chinesischen SiC-Lieferanten TanKeBlue unterzeichnet, um sich zusätzliche wichtige SiC-Quellen zu sichern. TanKeBlue wird den deutschen Halbleiterhersteller mit wettbewerbsfähigen und qualitativ hochwertigen 150-Millimeter-SiC-Wafern und -Boules für die Herstellung von SiC-Halbleitern beliefern und damit langfristig einen zweistelligen prozentualen Anteil der prognostizierten Nachfrage decken.

Die Vereinbarung zwischen Infineon und TanKeBlue trägt zur allgemeinen Stabilität der Lieferkette bei, auch im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach SiC-Halbleiterprodukten für Automobil- und Solaranwendungen, Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge sowie für Energiespeichersysteme auf dem chinesischen Markt. Sie wird auch das schnelle Wachstum des innovativen Halbleitermaterials SiC unterstützen. Die Vereinbarung konzentriert sich in der ersten Phase auf 150-Millimeter-SiC-Material, doch in einer zweiten Phase wird TanKeBlue auch 200-Millimeter-SiC-Material liefern, um Infineons Umstellung auf 200-Millimeter-Wafer zu unterstützen.

„Infineon baut seine Fertigungskapazitäten an den Standorten in Malaysia und Österreich deutlich aus, um die steigende Nachfrage nach SiC zu decken. Um unseren Kunden eine möglichst umfangreiche Produktpalette anbieten zu können, verdoppelt Infineon derzeit die Investitionen in SiC-Technologie und das SiC-Produktportfolio. In diesem Zusammenhang verfolgen wir eine Beschaffungsstrategie mit mehreren Lieferanten und mehreren Ländern, um die Resilienz zum Nutzen unserer breiten Kundenbasis zu erhöhen“, so Angelique van der Burg, Chief Procurement Officer bei Infineon. „TanKeBlue bietet hervorragendes Materialverhalten und wir freuen uns über die Unterzeichnung eines wettbewerbsfähigen Vertrags mit dem Unternehmen.“

„Wir begrüßen die Möglichkeit, mit unserem Kunden Infineon zusammenzuarbeiten, einem weltweit führenden Anbieter von Leistungshalbleitern. TanKeBlue wird die Qualität unseres SiC-Materials kontinuierlich verbessern und die nächste Generation der 200-Millimeter-Wafer-Technologie entwickeln. Dafür schätzen wir Infineon als einen hervorragenden Kunden“, sagte Yang Jian, CEO von TanKeBlue.

Infineon baut derzeit seine Fertigungskapazitäten für SiC aus, um das Ziel eines weltweiten Marktanteils von 30 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen. Die SiC-Fertigungskapazitäten von Infineon werden sich bis 2027 verzehnfachen. Ein neues Werk in Kulim, Malaysia, soll 2024 die Produktion aufnehmen und die Fertigungskapazitäten von Infineon in Villach, Österreich, ergänzen. Bereits heute beliefert Infineon weltweit mehr als 3.600 Kunden aus dem Automobil- und Industriebereich mit SiC-Halbleitern.