Robuste Geschäftsentwicklung: Infineon setzt Erwartungen für das zweite Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2023 nach oben

München, 28. März 2023 – Die Infineon Technologies AG aktualisiert ihre Erwartungen bezüglich Umsatz und Segmentergebnismarge für das laufende zweite Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2023. Dies beruht hauptsächlich auf einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie.

Höhere Erwartungen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 erwartet Infineon nunmehr einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro, im Vergleich zu ursprünglich prognostizierten rund 3,9 Milliarden Euro. Angesichts des höheren Umsatzes, positiver Preis- und Mix-Effekte sowie einer besser als vorhergesagten Entwicklung der Energiekosten wird nunmehr erwartet, dass die Segmentergebnismarge einen hohen 20er-Prozentsatz erreichen wird, verglichen mit dem ursprünglich prognostizierten Niveau von rund 25 Prozent.

Höhere Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023

Bei einem angenommenen USD/EUR-Wechselkurs von 1,05 für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse für die erste Hälfte prognostiziert Infineon nunmehr für das gesamte Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz deutlich über den bisher erwarteten 15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro), sowie eine damit einhergehende positive Wirkung auf die Segmentergebnismarge für das gesamte Geschäftsjahr.

Der Infineon Vorstand wird weitere Einzelheiten sowie den kompletten Konzernabschluss für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Rahmen der für den 4. Mai 2023 geplanten Analysten- und Pressekonferenzen bekanntgeben.

