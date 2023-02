Mit SECORA™ Connect von Infineon kann alles zur Geldbörse werden. Neue Technologien erweitern Komfort des künftigen kontaktlosen Bezahlens

München, 27. Februar 2023 – Bezahlen am Strand oder beim Sport wird künftig immer unkomplizierter möglich sein, denn es bieten sich immer mehr Möglichkeiten, Zahlungen über Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Uhren, Ringe, Schlüsselanhänger und selbst Kleidungsstücke durchzuführen. Die Infineon Technologies AG treibt als Marktführer für Sicherheitshalbleiter diese Entwicklung mit ihrem SECORA™ Connect Portfolio nun weiter voran. Neue, robuste Chips, die in ihrer kleinsten Ausführung nicht einmal halb so groß wie Marienkäfer sind, eröffnen Herstellern ungekannte Möglichkeiten, selbst kleine Gegenstände des Alltags zu kontaktlosen Zahlungsmitteln zu machen.

Auf dem Mobile World Congress 2023 präsentiert Infineon nun eine innovative Bezahllösung von Pagopace. Das Kölner Startup stellt eine Kollektion von Ringen vor, die als kontaktlose Zahlungsmittel dienen können – ganz ohne eigene Batterieversorgung. Die Ringe sind unter anderem aus Holz und Keramik gefertigt und von gängigem Schmuck kaum mehr zu unterscheiden. Mit der SECORA Connect S Lösung von Infineon werden diese Ringe künftig noch nutzerfreundlicher werden, zum Beispiel bei der Durchführung des kontaktlosen Bezahlens sowie durch eine bessere Kompatibilität mit den Enablement-Services verschiedener Tokenisierungs-Anbieter.

Darüber hinaus präsentiert Infineon mit SECORA Connect X eine Lösung, die fortan besonders platzsparende Designs bei Geräten mit Batterieversorgung ermöglicht. SECORA Connect X ist mit einer einzigen winzigen Antenne verbunden, die nur eine geringe Grundfläche benötigt, was die Flexibilität des Designs erhöht und gleichzeitig die Größe der Geräte reduziert. Dadurch bleibt mehr Platz für andere Komponenten. Infineon unterstützt mehrere Hersteller von Smart Rings mit diesem speziellen Design, um Bezahl- und kabellose Ladefunktionen in besonders kleine Geräte zu integrieren.

„Immer mehr Alltagsgegenstände werden zu Zahlungsmitteln. Mit unseren Lösungen legen wir dafür die Grundlage. Wir machen digitales Bezahlen einfacher, bequemer und sicherer“, sagt Thomas Rosteck, Division President Connected Secure Systems von Infineon. „Mit der Produktlinie SECORA Connect erweitert Infineon die Integrationsmöglichkeiten von Bezahllösungen in Alltagsgegenständen nahezu jeder Größe. Der Fantasie, wo und in welchem Material unsere Bezahlchips zum Einsatz kommen, sind kaum Grenzen gesetzt.“

SECORA Connect X kann auch für Sicherheitslösungen wie Zwei-Faktor-Authentisierung etwa per FIDO genutzt werden. SECORA Connect S miniaturisiert die Bezahl- und Sicherheitsfunktion auf gerade einmal 2 Millimeter mal 2 Millimeter und 0,6 Millimeter Dicke, basierend auf feldbetriebenem NFC, das Zahlungen ohne Batterie im Gerät ermöglicht.

SECORA Connect unterstützt nicht nur NFC Bezahlvorgänge, wie die Ringe von Pagopace, sondern wird in Zukunft den digitalen Commerce in zahlreichen weiteren vernetzten Geräten erleichtern und deutlich sicherer gestalten. So gehören vernetzte Autos mit gesicherten und biometrisch unterstützten Zahlungsmethoden zu den zentralen Zukunftsapplikationen. Lade- und Tankgebühren, Maut und Autowäsche – all das wird beispielsweise künftig direkt über das Fahrzeug bezahlt werden können.

Gleichzeitig wird auch das kontaktlose Zahlen mit Chipkarten weiterentwickelt: Neue Chiplösungen erlauben es, Karten aus Metall, recyceltem Kunststoff, Holz oder sogar biologisch abbaubaren Produkten anzufertigen. Kunden wird auch zunehmend die Möglichkeit eröffnet, sich mit Fingerabdruck auf der Karte auszuweisen.

Grundsätzlich können immer mehr Zahlungsmittel kontaktlos genutzt werden. Der weltweite Anteil der sogenannten Dual-Interface-Lösungen lag im Jahr 2021 geschätzt bei 72 Prozent und wird sich innerhalb der kommenden drei Jahre auf 91 Prozent erhöhen (Quelle: *ABI Research: ABI Payment and Banking Cards Secure IC Technologies, Feb 2023).

Nicht nur Hygienegründe sprechen für das kontaktlose Bezahlen. Es bringt auch Geschwindigkeitsvorteile, wie die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Untersuchung ermittelt hat. Danach gehört das kontaktlose Bezahlen per Karte ohne Authentifizierung zu den schnellsten Möglichkeiten, die Rechnung zu begleichen. Barclaycard beziffert den Geschwindigkeitsvorteil von kontaktlosem Bezahlen gegenüber dem Bezahlen per Chip und PIN auf sieben Sekunden, gegenüber Bargeld liegt der Vorteil sogar bei 15 Sekunden.

Infineon ist Marktführer im Bereich der Sicherheitshalbleiter. Ungefähr 1,6 Milliarden Zahlungslösungen von weltweit 3,5 Milliarden, die 2021 in den Markt geliefert wurden, nutzen die Technologie von Infineon. Der Marktanteil liegt ABI Research zufolge bei 47 Prozent. Infineon-Chips ermöglichen nicht nur das Bezahlen per Karte und Wearable, sondern auch einfache Abrechnungen beim Laden von E-Autos sowie die Absicherung von IoT- und Smart-Home-Anwendungen.

Infineon präsentiert sein SECORA Portfolio auf dem Mobile World Congress in Barcelona, der vom 27. Februar bis zum 2. März 2023 stattfindet. Sie finden Infineon auf dem Messegelände in Halle 5.