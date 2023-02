Virtuelle Infineon-Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,32 Euro je Aktie – Änderungen im Aufsichtsrat: Dr. Herbert Diess und Klaus Helmrich folgen Dr. Wolfgang Eder und Hans-Ulrich Holdenried nach, Dr. Herbert Diess übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

München – 16. Februar 2023 – Die Infineon Technologies AG hat die 23. Ordentliche Hauptversammlung beendet. Die gesamte Veranstaltung wurde virtuell durchgeführt und öffentlich auf der Unternehmenswebsite übertragen. Dabei hatten die Aktionär*innen die Möglichkeit, sich während der Veranstaltung live zu Wort zu melden und Fragen zu stellen.

Dividende in Höhe von 0,32 Euro je Aktie

Die Hauptversammlung ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,32 Euro je Aktie beschlossen. Die Ausschüttung übersteigt damit den Dividendenbetrag des Vorjahres erneut um 5 Eurocent bzw. um knapp 19 Prozent.

Dr. Herbert Diess und Klaus Helmrich neu in den Aufsichtsrat gewählt – Dr. Herbert Diess übernimmt Vorsitz

Dr. Wolfgang Eder und Hans-Ulrich Holdenried sind mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Dr. Herbert Diess und Klaus Helmrich. In seiner Sitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Dr. Herbert Diess, der bereits von 2015 bis 2020 Mitglied des Aufsichtsrats von Infineon war, einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich freue mich über das Vertrauen, das mir der Aufsichtsrat von Infineon mit diesem Amt entgegenbringt. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats, aber auch des Vorstands, danke ich Herrn Dr. Wolfgang Eder, der dem Aufsichtsrat seit 2019 angehörte, für vier erfolgreiche Jahre, in denen er das Gremium leitete. Angesichts der großen Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung ist Infineon heute hervorragend aufgestellt und ich freue mich auf diese Aufgabe“, sagte Dr. Diess.

Ermächtigung für virtuelle Hauptversammlungen

Die Hauptversammlung stimmte auch einer Ermächtigung zur Durchführung von Hauptversammlungen im virtuellen Format zu. Der Vorstand hat sich verpflichtet, von dieser Ermächtigung nur in einem Zeitraum von zwei Jahren Gebrauch zu machen. Dann sollen die Aktionär*innen eine erneute Entscheidung über das Format künftiger Hauptversammlungen treffen.

Billigung von Änderungen des Vorstandsvergütungssystems und des Vergütungsberichts

Des Weiteren billigten die Aktionär*innen neben dem Vergütungsbericht auch Änderungen des Vorstandsvergütungssystems, mittels derer die Vergütung noch mehr am Unternehmenserfolg ausgerichtet wird und eine stärkere Gewichtung von nachhaltigkeitsbezogenen Zielen möglich ist.



Infineon setzt Startschuss für neues Werk in Dresden

Im Rahmen der Hauptversammlung informierte Infineon die Aktionär*innen über den Baubeginn für ein neues Werk für Analog/ Mixed-Signal-Technologien und Leistungshalbleiter in Dresden. Vorstand und Aufsichtsgremien haben nach umfangreicher Prüfung grünes Licht für den Standort Dresden gegeben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn erteilt. Damit können die Arbeiten bereits während der beihilferechtlichen Prüfung durch die Europäische Kommission beginnen.

Infineon erweitert Abluftreinigung

Auf der Hauptversammlung gab Infineon des Weiteren auch die Erweiterung des Abluftreinigungssystems am Standort Kulim bekannt. Im Rahmen seiner Klimastrategie hat die Vermeidung von CO 2 -Emissionen für Infineon klare Priorität. Moderne Abluftreinigungssysteme bieten dabei den größten Hebel. Die Erweiterung in Kulim soll die globalen, direkten standortbezogenen Emissionen (Scope 1) zum Ende des Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent senken. Ein geplantes neues Abluftreinigungssystem in Austin, USA, wird zu weiteren Einsparungen führen.

Detaillierte Informationen zur virtuellen Hauptversammlung 2023 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv. Dort stehen auch die Reden des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstandes als Aufzeichnung zur Verfügung.