Infineon schließt erstes Quartal sehr profitabel ab und erhöht Geschäftsjahresprognose währungsbereinigt leicht

Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.

Q1 GJ 2023: Umsatz 3,951 Milliarden Euro, Segmentergebnis 1,107 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 28,0 Prozent

Ausblick Q2 GJ 2023: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,05 wird ein Umsatz von rund 3,9 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei etwa 25 Prozent betragen

Ausblick GJ 2023: Trotz eines nun unterstellten EUR/USD-Wechselkurses von 1,05 (zuvor 1,00) wird weiterhin ein Umsatz von etwa 15,5 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro mit einer bereinigten Brutto­marge von rund 45 Prozent und einer Segmentergebnis-Marge von nun rund 25 Prozent (zuvor rund 24 Prozent) in der Mitte der Umsatzspanne erwartet. Die geplanten Investitionen liegen weiterhin bei etwa 3,0 Milliarden Euro. Der Free-Cash-Flow wird unter Einbeziehung der geplanten Frontend-Gebäudeinvestitionen weiterhin voraussichtlich etwa 0,8 Milliarden Euro betragen, der bereinigte Free-Cash-Flow sollte weiterhin bei etwa 1,5 Milliarden Euro liegen

Neubiberg, 2. Februar 2023 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt.

„Infineon hält in schwierigem Fahrwasser Kurs und hat das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sehr profitabel abgeschlossen. Auch in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigen sich wesentliche Teile unseres Geschäfts robust“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Insbesondere die Energiewende und der Ausbau der Elektromobilität sorgen für einen anhaltend hohen Bedarf nach unseren Lösungen für industrielle und automobile Anwendungen. Dagegen sehen wir in Bereichen wie Smart­phones, PCs und Rechenzentren eine deutlich schwächere Nachfrage. Wir navigieren in diesen herausfordernden Zeiten weiter umsichtig und stellen uns flexibel auf die Marktdynamik ein. Unter dem Strich erhöhen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr währungsbereinigt leicht.“

Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.