Infineon und Delta Electronics arbeiten auf dem Gebiet der Elektromobilität zusammen; Memorandum of Understanding erweitert langfristige Partnerschaft von Industrie- auf Automobilanwendungen

München, 21. März 2023 – Die Infineon Technologies AG, führender Anbieter von Automotive-Halbleitern, und Delta Electronics Inc., das weltweit führende Unternehmen für Energie- und Leistungsmanagement mit Sitz in Taiwan, erweitern ihre langfristige Zusammenarbeit von industriellen auf automobile Anwendungen. Heute unterzeichneten beide Unternehmen ein Memorandum of Understanding zur Vertiefung der gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten, um effizientere und leistungsfähigere Lösungen für den schnell wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge (EV) anzubieten. Die Vereinbarung umfasst eine breite Palette von Bauteilen wie diskrete Hoch- und Niederspannungshalbleiter und Leistungsmodule sowie Mikrocontroller, die in EV-Antriebsanwendungen wie dem Wechselrichter, DC-DC-Wandler und On-Board-Ladegeräten eingesetzt werden.

Darüber hinaus haben beide Parteien vereinbart, ein gemeinsames Innovationslabor für Automobilanwendungen einzurichten. Das Delta-Infineon Automotive Innovation Center wird von beiden Unternehmen gemeinsam geleitet. Es soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Pingzhen, Taiwan, am Standort von Delta eingerichtet werden.

„Infineon und Delta verfolgen das gemeinsame Ziel, immer energieeffizientere und CO 2 -sparendere Lösungen zu entwickeln, die die weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung unterstützen", sagte Peter Schiefer, Präsident der Automotive-Division von Infineon. „Gemeinsam wollen wir die Energieeffizienz der Elektromobilität weiter vorantreiben, indem wir das umfassende Automotive-Produktportfolio und Anwendungs-Know-how von Infineon mit Deltas Expertise in der Integration und Systemoptimierung kombinieren. Energieeffizienz von Automobilanwendungen sicherzustellen ist in unserer Zeit von größter Bedeutung und wir setzen uns dafür ein, sie immer weiter zu steigern.“

„Infineon ist ein zuverlässiger Partner von Delta. In den vergangenen 25 Jahren haben wir erfolgreich im Bereich der Industrieprodukte zusammengearbeitet. Jetzt freuen wir uns darauf, diese Partnerschaft auf die Elektromobilität auszuweiten“, sagte James Tang, Corporate Vice President von Delta Electronics. „Wir sehen eine wachsende Nachfrage in der Automobilindustrie nach innovativen, sauberen und energieeffizienten Lösungen. Gemeinsam mit Infineon wollen wir den weltweiten Übergang zur Elektromobilität mit unseren Produkten und Lösungen unterstützen und die Elektromobilität auf eine ganz neue Ebene bringen."

Über Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem florierenden Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen aus den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Laden von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Die Systeme und Lösungen fördern die Entwicklung intelligenter Fertigung und nachhaltiger Städte. Als Weltklasse-Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen“ leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-bezogenes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta bedient seine Kunden über Vertriebsbüros, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf fünf Kontinenten.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Erfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta zwölf Jahre in Folge im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Im Jahr 2022 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit der Aufnahme in die Doppel-A-Liste für den wesentlichen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und zum Supplier Engagement Leader für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ernannt.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.deltaww.com.