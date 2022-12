Mit moderner Technologie den Regenwalt schützen: Infineon Technologies und Rainforest Connection setzen Sensortechnik zum Schutz besonders vulnerabler Regionen ein

München, Deutschland - 29. Dezember 2022 - Der Erhalt der Regenwälder ist entscheidend, um den Klimawandel einzugrenzen. Illegale Abholzung und Waldbrände bedrohen jedoch die am meisten gefährdeten Gebiete unseres Planeten. Die Infineon Technologies AG baut vor diesem Hintergrund ihre Zusammenarbeit mit der NGO Rainforest Connection (RFCx) aus. Die Partner verfolgen das gemeinsame Ziel, die gefährdeten Regionen unserer Erde mit moderner Sensortechnik zu überwachen.

Im Mittelpunkt der Arbeit der Rainforest Connection stehen mit Solarstrom betriebene „Guardian“-Geräte. Diese Geräte übertragen live Tonaufnahmen aus den Regenwäldern. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Umgebungsdaten und Geräusche analysiert, die auf Bedrohungen hinweisen. Beim Auftreten der Geräusche von Kettensägen können Waldschützer*innen vor Ort alarmiert und an den Ort des Geschehens geleitet werden. Dies steigert die Sicherheit der Ranger und ermöglicht die Überwachung viel größerer Gebiete, um die verbleibenden Wälder der Welt vor illegaler Abholzung zu schützen. Rainforest Connection hat bisher mehr als 500 dieser Geräte in 30 Ländern eingesetzt, aktive Projekte laufen derzeit in 25 Ländern.

Die Geräte werden auch zur Überwachung der Artenvielfalt eingesetzt, etwa zur Erfassung von Primaten, Vögeln, Fröschen, Insekten und Fledermäusen. Rainforest Connection hat in den letzten Jahren mehr als 92 Millionen Minuten an Tonaufnahmen gesammelt, darunter zahlreiche Aufnahmen von gefährdeten und endemischen Arten. Die Aufnahmen liefern wertvolle Informationen für die wissenschaftliche Forschung und über die Auswirkungen des Naturschutzes vor Ort.

Damit die Geräte nicht nur „hören“, sondern auch „riechen“ können, arbeiten Infineon und Rainforest Connection zusammen, um eine Reihe von „Guardian“-Geräten mit dem CO 2 -Sensor XENSIV™ PAS von Infineon auszustatten. Ziel ist es, die Datenbasis für die Erfassung der Biodiversität deutlich zu erweitern: Künftig können Tonaufnahmen mit weiteren Informationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und nun auch CO 2 -Gehalt verknüpft werden. Rainforest Connection wird damit in der Lage sein, CO 2 -Daten zu ihrer Biodiversitätsanalyse hinzuzufügen, um weitere Erkenntnisse über den Gesundheitszustand der Wälder zu gewinnen und schützenswerte Gebiete zu ermitteln. Die Teams wollen auch erforschen, wie Tiere auf empfindliche Veränderungen des Mikroklimas reagieren.

Rainforest Connection hat im Sommer 2022 bereits zehn dieser neuartigen Geräte in Brasilien eingesetzt. Der Einsatz hat gezeigt, dass der CO 2 -Sensor enorme Daten liefert, die bei der Überwachung der Artenvielfalt helfen. Die Teams erforschen auch, wie fortschrittliche Sensoren zur Erkennung von Waldbränden eingesetzt werden können. Dazu sind jedoch weitere Analysen mit künstlicher Intelligenz erforderlich. Weitere Tests sind für das Jahr 2023 geplant.

„Durch den Einsatz von Gassensoren können wir akustische Informationen über die Artenvielfalt vor Ort mit Informationen über das Mikroklima verknüpfen“, sagt Bourhan Yassin, CEO von Rainforest Connection. „Dies ermöglicht völlig neue Erkenntnisse darüber, welche Auswirkungen beispielsweise der Klimawandel auf die besonders gefährdeten Regionen unseres Planeten hat. Das Kunming-Montreal Artenschutzabkommen bestätigt, wie wichtig und dringend es ist, mehr Ressourcen für den besseren Erhalt und Schutz unserer Wälder und der Artenvielfalt bereitzustellen, und unsere akustische Überwachungshardware „Guardian“, die auf Infineon-Sensortechnologie basiert, hilft uns genau dabei."

„Unser CO 2 -Sensor und sein innovatives und robustes Funktionsprinzip sind eine Lösung, die wir nun in einer stromsparenden Regenwaldumgebung einsetzen möchten. Wir sind überzeugt, dass innovative Technologielösungen, die die Grenzen des Machbaren erweitern, einen wichtigen Beitrag zum Schutz der besonders bedrohten Regionen unseres Planeten leisten können. Dies ist entscheidend für den globalen Klimaschutz. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Rainforest Connection auf dieses Ziel hinzuarbeiten", sagt Adrian Mikolajczak, Vizepräsident am Silicon Valley Innovation Center.

Rainforest Connection wird auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vom 05. bis 08. Januar am Infineon-Stand vertreten sein und das neue Guardian-Gerät vorstellen.

Die Consumer Electronics Show (CES) 2023 findet vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas, Nevada, statt. Infineon zeigt in den Venetian Titian Ballrooms 2204 und 2205 im The Venetian Hotel, Level 2, und im Las Vegas Convention Center, West Hall (Stand 3829), wie das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreibt.

Über Rainforest Connection

Rainforest Connection (RFCx) ist eine gemeinnützige Organisation für Naturschutztechnologie, die akustische Technologien entwickelt hat, um Regenwälder vor illegalem Holzeinschlag zu schützen und die Artenvielfalt zu überwachen, um die Naturschutzbemühungen auf der ganzen Welt zu verbessern. Ihr „Guardian“-System ist in der Lage, Bedrohungen durch illegalen Holzeinschlag aufzuspüren, Partner vor Ort zu alarmieren und letztlich Wälder vor ihrer Zerstörung zu bewahren. Mit ihrem System zur Überwachung und Analyse der biologischen Vielfalt, der RFCx Arbimon-Plattform, können sie außerdem Hunderte von Arten, darunter auch endemische und bedrohte Arten, überwachen und ihren Artenreichtum, ihr Verhalten und ihre Verbreitung in gefährdeten Gebieten quantifizieren. Die Daten ermöglichen es ihnen, die Auswirkungen von menschlichen und ökologischen Einflüssen auf die Tierwelt besser zu verstehen und wirksamere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.