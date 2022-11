Infineon und REE Automotive kooperieren im Bereich der nachhaltigen Mobilität

München – 8. November 2022 – Disruptive Technologien treiben die Transformation der Mobilität voran. Um grüne und smarte Mobilität zu befördern, arbeitet die Infineon Technologies AG, Marktführer bei Automotive- und Leistungshalbleitern, mit REE Automotive Ltd. zusammen. Das Automobiltechnik-Unternehmen hat die modulare REE-Plattform entwickelt, die als Basis für eine Vielfalt elektrischer Fahrzeugtypen dienen kann, von autonom fahrenden Taxis und Auslieferungstransportern bis hin zu elektrischen Shuttle-Bussen.

Infineon und REE zeigen die REEcorner™ Technologie auf der electronica 2022 in München, an Stand 502 in Halle C3. Einen Überblick über den Beitrag von Infineon zur Dekarbonisierung und Digitalisierung ist unter www.infineon.com/electronica verfügbar.

Die Technologie REEcorner fasst wichtige Fahrzeugkomponenten in einem kompakten Modul zusammen, das zwischen Chassis und Rad platziert wird. Das ermöglicht eine Plattform für die Elektromobilität, die vollständig flach ist. Das Leuchtturmprojekt von REE, die Plattform P7, basiert auf vier REEcorners mit X-by-Wire-Technologie. Sie schafft größtmöglichen Raum für Passagiere, Transportgut und Batterien, im Vergleich zu herkömmlichen Plattformen für Verbrennungsmotor- und Elektroplattformen ähnlicher Größe. Das Design und die Technologie von REE geben Automobilherstellern, Liefer- und Logistikunternehmen sowie neuen Technologieakteuren sehr große Designfreiheit und damit die Möglichkeit, Fahrzeuge ihren jeweiligen Anwendungen anzupassen.

„Infineon ist ein wichtiger Vorreiter für die Transformation unserer Mobilität. Die REE-Plattform zeigt die Bandbreite und Flexibilität unserer Spitzentechnologie bei Halbleitern und unsere Systemkompetenz“, sagt Peter Schiefer, Präsident der Division Automotive von Infineon. „Innovative und modulare Plattformdesigns für Elektrofahrzeuge eröffnen neue Möglichkeiten für etablierte und junge Industrieunternehmen, die Elektromobilität weiter voranzutreiben.“

„REE verschafft Unternehmen volle Freiheit fürs Fahrzeugdesign, damit sie die größtmögliche Bandbreite elektrischer und autonomer Fahrzeuge für heutige und zukünftige Anwendungen entwickeln können. Elektrofahrzeuge auf der REE-Plattform bringen Kunden wesentliche Vorteile, insbesondere eine deutliche Reduktion der Gesamtkosten, verbesserte Wendigkeit und Sicherheit durch X-by-Wire-Lenkung und -Antrieb sowie größere Effizienz im Betrieb“, sagt Daniel Barel, Mitgründer und Chief Executive Officer von REE Automotive.

Um die Sicherheit zu verbessern – insbesondere im Hinblick auf ausfallsichere Drive-by-Wire-Anforderungen –, nutzt die REE-Plattform elf AURIX™ Mikrocontroller (TC3xx). Jeweils zwei sind in jedem Corner-Modul verbaut, um wesentliche Funktionen wie Lenken und Bremsen zu steuern. Zwei weitere Mikrocontroller sind im Center-Modul platziert, in dem sie als zentrale Steuereinheit fungieren, die die Daten der vier Corner-Module zusammenführen und synchronisieren. In einem separaten Steuergerät übernimmt ein weiterer AURIX Mikrocontroller das Batteriemanagement. Zusätzlich sind in der Plattform weitere Automotive-Bauteile von Infineon wie MOSFETs, Stromwandler (DCDC) und magnetische Sensoren eingebaut.

Infineon ist Marktführer bei Automotive-Halbleitern und verbindet das breiteste Produktportfolio mit hoher Systemkompetenz. Das Angebot reicht von Sensoren, Mikrocontrollern, Hochleistungsspeichern für spezifische Anwendungen bis hin zu Leistungshalbleitern auf Basis von Silizium und Siliziumkarbid (SiC) sowie Komponenten für die Mensch-Maschine-Interaktion und Fahrzeugkonnektivität.

Infineon arbeitet im Zentrum der Transformation der Automobilindustrie hin zu grüner Mobilität und kooperiert mit etablierten Zulieferern, Automobilherstellern wie auch jungen Unternehmen. Weitere Informationen über das Angebot von Infineon für die Automobilindustrie steht zur Verfügung unter www.infineon.com/mobility.

Elektromobilität wächst sehr dynamisch. Diese Entwicklung wird von Emissionsauflagen für die Fahrzeughersteller und dem wachsenden Umweltbewusstsein der Verbraucher*innen getrieben. Marktforschungsunternehmen gehen davon aus, dass bis 2027 die Hälfte der neu produzierten Fahrzeuge mit vollständig oder teilweise elektrifiziertem Antrieb ausgeliefert werden. Bereits 2021 wurden in knapp jedem zweiten batterieelektrischen Fahrzeug oder Plug-in-Hybrid Halbleiter von Infineon im Wechselrichter eingebaut, dem Herzen des elektrischen Antriebsstrangs. Darüber hinaus fördern AURIX Mikrocontroller den Trend zur Elektromobilität, Fahrassistenzsysteme, automatisiertes Fahren, automobile elektrisch-elektronische Architekturen und Anwendungen künstlicher Intelligenz.

Über REE Automotive

REE Automotive ist ein Automobiltechnologie-Unternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, Elektrofahrzeuge jeder Größe und Form auf seinen modularen Plattformen zu bauen. Bei völliger Designfreiheit sind Fahrzeuge, basierend auf der REE Plattform, mit der Technologie REEcorner ausgestattet, die kritische Fahrzeugkomponenten (Lenkung, Bremsen, Aufhängung, Antriebsstrang und Steuerung) in ein einziges kompaktes Modul packt, das zwischen dem Fahrgestell und den Rädern positioniert ist. Das ermöglicht es REE, die branchenweit flachsten EV-Plattformen mit mehr Platz für Passagiere, Fracht und Batterien zu bauen. REE-Plattformen sind zukunftssicher, nutzbar für autonomes Fahren, bieten niedrige Gesamtbetriebskosten und verkürzen die Markteinführungszeit für elektrifizierte Flotten drastisch. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ree.auto.

