Infineon steht an der Seite der Ukraine

München – 3. Juni 2022 – Einhundert Tage nach Kriegsbeginn bekräftigt die Infineon Technologies AG die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. „Wir zeigen uns verbunden mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die unerschrocken ihre Freiheit verteidigen, und hoffen, dass Gewalt und Leid bald ein Ende haben werden“, sagt Constanze Hufenbecher, Chief Digital Transformation Officer der Infineon Technologies AG.

Infineon unterhält einen Forschungs- und Entwicklungsstandort mit etwa 200 Personen in Lwiw, im äußersten Westen der Ukraine, mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung. „Wir stehen im ständigen Kontakt mit unseren ukrainischen Kolleg*innen“, sagt Hufenbecher. „Ihre Sicherheit und die ihrer Familien haben Priorität. Infineon tut das Mögliche, um sie in dieser außergewöhnlichen Situation zu unterstützen.“

Neben direkter Unterstützung der Kolleg*innen in Lwiw hat sich Infineon mit einer Spendenaktion an der humanitären Hilfe für die Ukraine beteiligt. Viele Mitarbeiter*innen leisteten dazu auch private Beiträge. Daneben motiviert Infineon Ukrainer*innen, sich auf offene Stellen zu bewerben – im Westen der Ukraine und weltweit. Stellenangebote für Geflüchtete finden sich etwa unter https://www.jobaidukraine.com/jobs und www.infineon.com.

Die Geschäftspolitik gegenüber Russland hatte Infineon direkt nach Beginn des Krieges geändert: Alle direkten und indirekten Lieferungen nach Russland und in die von Russland unterstützten Regionen in der Ukraine wurden bereits im Februar eingestellt – einschließlich technischer Unterstützung. Anfang März wurde dies auch auf Belarus ausgedehnt. Bereits im März beschloss das Unternehmen die Liquidation der Landesgesellschaft in Russland, die derzeit umgesetzt wird.