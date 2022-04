Infineon erweitert Backend-Fertigung in Indonesien

München, Deutschland, und Batam, Indonesien – 12. April 2022 – Die Infineon Technologies AG baut den Backend-Fertigungsstandort in Indonesien weiter aus: PT Infineon Technologies Batam wird hierfür Werksgebäude von PT Unisem kaufen, einem Unternehmen der Unisem Group. Das Gelände liegt nahe der bestehenden Backend-Fertigungsstätte von Infineon in Batam. Voll ausgebaut, werden die Gebäude die Produktionsfläche am Standort verdoppeln. Im Zuge dieser Expansion wird das Werk in Batam einen noch stärkeren Fokus auf Montage und Test von Chips für die Automobilindustrie setzen.

„Infineon baut sein globales Produktionsnetzwerk weiter aus. Wir investieren, um weiteres strukturelles Wachstum zu ermöglichen und die Resilienz unserer Lieferketten zu erhöhen“, sagte Alexander Gorski, Executive Vice President und Leiter der weltweiten Backend-Fertigung von Infineon. Dr. Thomas Kaufmann, Executive Vice President und COO der Division Automotive von Infineon, ergänzte: „In Anbetracht des steigenden Bedarfs an Halbleitern für automobile Anwendungen und zum Vorteil für unsere Kunden können wir mit dem Zukauf unsere Fertigungskapazitäten schneller erweitern als mit einem Neubau auf grüner Wiese.”

Die Fertigung soll 2024 starten. Die Expansion in Batam folgt der langfristigen Investitions­strate­gie von Infineon, die für das Geschäftsjahr 2022 Investitionen von rund 2,4 Milliarden Euro vorsieht. PT Infineon Technologies Batam ist eine Backend-Fertigungsstätte und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeitende. Das Werk hat seinen Sitz im Batamindo Industrial Park und ist damit Teil des Wachstums-Dreiecks Indonesien-Singapur-Malaysia.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

