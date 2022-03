Infineon und Sleepiz ermöglichen hochpräzise Schlafüberwachung zu Hause auf Basis von Radartechnologie

München – 10. März 2022 – Milliarden Menschen haben Schlafprobleme. Wissenschaftlichen Untersuchungen* zufolge leiden allein etwa eine Milliarde Menschen an Schlafapnoe, an nächtlichen Atemaussetzern. Sie können zu verschiedenen Beschwerden wie Schnarchen und Tagesmüdigkeit, aber auch zu gravierenden gesundheitlichen Folgen wie Herzproblemen oder Diabetes führen. Die Diagnose von Schlafapnoe ist schwierig und erfordert oft die Beobachtung eines Patienten in einem Schlaflabor – eine stressige Situation, die zu Irritationen und verfälschten Ergebnissen führen kann.

Um diese Herausforderung zu meistern, arbeitet die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) mit der Sleepiz AG zusammen, einem Schweizer Unternehmen für digitale Gesundheit. Gemeinsam bieten sie eine Lösung für eine einfach zu bedienende Schlafüberwachung zu Hause an. Das System kann in jedes vernetzte Smart-Home-Gerät integriert werden, vom intelligenten Lautsprecher bis zur Bettlampe. Es basiert auf der Infineon XENSIV™ 60-GHz-Radartechnologie und den wissenschaftlich geprüften Algorithmen von Sleepiz. Das Angebot richtet sich an Kunden, die den Verbrauchermarkt adressieren.

„Die XENSIV™-Radarsensoren von Infineon bieten eine große Chance für Anwendungen im Gesundheitswesen, da sie eine genaue Messung von Vitaldaten wie Herzschlag und Atemfrequenz ermöglichen, ohne den Körper zu berühren oder die Privatsphäre zu verletzen“, sagt Philipp von Schierstaedt, Senior Vice President und General Manager Radio Frequency & Sensors bei Infineon. „Gemeinsam mit Sleepiz hat Infineon eine innovative Lösung zur Schlafüberwachung entwickelt, die in Smart-Home- und Gesundheitsgeräte integriert werden kann und außergewöhnlich präzise ist. Damit wollen wir dazu beitragen, die Schlaf- und Lebensqualität von Menschen zu verbessern.“

„Mit der jahrzehntelangen Radarerfahrung von Infineon und unserer Expertise in der Analyse von Atemwegs- und schlafbezogenen Krankheiten und Störungen machen wir die Schlafüberwachung benutzerfreundlich und liefern gleichzeitig präzise Daten. Zusammen bringen wir Schlaflabortechnologie zu den Verbrauchern und ermöglichen ihnen, ihren Schlaf und ihre Gesundheit bequem von zu Hause aus zu beobachten“, ergänzt Dr. Soumya Sunder Dash, CEO und Mitbegründer von Sleepiz. „Gemeinsam eröffnen wir einen neuen Markt für hochpräzise Schlafüberwachungslösungen für zu Hause. Unsere Software trägt dazu bei, medizinische Erkenntnisse für jedermann zugänglich zu machen.

Das Verständnis der Vitaldaten kann Millionen von Patient*innen und Ärzt*innen helfen, Schlafstörungen wie Apnoe zu erkennen und die Schlafqualität zu verbessern. Dank der XENSIV™ 60-GHz-Radartechnologie von Infineon werden relevante Vitaldaten berührungslos und anonym erfasst, ohne die Person zu identifizieren. Aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit kann die Technologie Bewegungen der Person, die sich am nächsten zum Gerät befindet, im Submillimeterbereich erfassen, und zwar auch durch verschiedene Materialien wie Bettdecken. Die Daten werden mit Hilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) von Sleepiz analysiert und anonym in einer Cloud gespeichert, auf die der Benutzer zugreifen kann.

Sleepiz hat viele klinische Studien mit führenden Kliniken wie der Charité Berlin und der Ruhrlandklink Essen sowie anderen Schlafforschern durchgeführt und die Genauigkeit seiner Algorithmen bewiesen. Als Medizinproduktehersteller bietet Sleepiz bereits heute medizinische Schlafüberwachungsgeräte mit der Radartechnologie von Infineon an Ärzte in der Schweiz und in Deutschland an. Nun möchten die beiden Unternehmen gemeinsam den Verbrauchermarkt revolutionieren und ihre Lösung in Smart Speaker und andere Smart Home-Geräte integrieren.

Über Sleepiz AG

Die Sleepiz AG wurde 2018 von Marc Rullan, Max Sieghold und Soumya Sunder Dash als Spin-Off der ETH Zürich gegründet. Sleepiz will das Leben der Menschen verbessern, indem es die Zukunft der Gesundheitsversorgung vorantreibt. Ihre Lösung bringt die Gesundheitsversorgung in die eigenen vier Wände und befähigt Patienten, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Sleepiz hat ein komfortables und kostengünstiges Produkt entwickelt, um Schlafstörungen wie Schlafapnoe zu untersuchen und zu diagnostizieren und Patienten mit chronischen Krankheiten zu überwachen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter auf zwei Kontinenten und wurde von Institutionen wie Innosuisse (Schweizerische Bundesagentur für Innovation) und der Europäischen Kommission unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie sleepiz.com.

* Benjafield, A. et al. (2018). Global prevalence of obstructive sleep apnea in adults: estimation using currently available data. ATS 2019, B67