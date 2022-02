Virtuelle Infineon-Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,27 Euro je Aktie – Wahl zum Aufsichtsrat – Vorstand verkündet Investition von mehr als 2 Mrd. Euro in neue Frontend-Fertigung in Kulim, Malaysia – Rutger Wijburg wird neuer Chief Operations Officer

München – 17. Februar 2022 – Die Infineon Technologies AG hat die 22. ordentliche Hauptversammlung beendet. Die gesamte Veranstaltung wurde virtuell durchgeführt und öffentlich auf der Unternehmenswebsite übertragen. Neben dem Einreichen von Fragen im Vorfeld der Hauptversammlung ermöglichte Infineon den Aktionär*innen auch Stellungnahmen in Video- und Textform. Kernpunkte der Reden des Vorstands und des Aufsichtsratsvorsitzenden waren bereits knapp zwei Wochen vor der Hauptversammlung online gestellt worden.

Dividende in Höhe von 0,27 Euro je Aktie

Die Hauptversammlung ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,27 Euro je Aktie beschlossen. Die Ausschüttung übersteigt damit den Dividendenbetrag des Vorjahres um 5 Eurocent bzw. rund 23 Prozent.

Géraldine Picaud erneut in den Aufsichtsrat gewählt

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 17. Februar 2022 endete die Amtszeit von Géraldine Picaud als Anteilseignervertreterin im Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag des Aufsichtsrats und wählte Géraldine Picaud mit einer Amtszeit von vier Jahren erneut in den Aufsichtsrat.

Investition von mehr als 2 Mrd. Euro in neue Frontend-Fertigung in Kulim, Malaysia

Auf der Hauptversammlung kündigte Infineon die Investition von mehr als 2 Mrd. Euro in ein drittes Modul am Standort Kulim, Malaysia, an. Durch den starken Aufbau weiterer Fertigungskapazitäten im Bereich der Verbindungshalbleiter Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) stärkt Infineon seine führende Position auf dem Markt für Leistungshalbleiter. Bei voller Auslastung wird die neue Fertigung jährlich 2 Mrd. Euro weiteren Umsatz mit Produkten auf Basis von SiC und GaN ermöglichen.

Jochen Hanebeck wird neuer Vorstandsvorsitzender, Rutger Wijburg folgt als Chief Operations Officer

Im Rahmen der Hauptversammlung informierte Infineon die Aktionär*innen über die vom Aufsichtsrat am Vortag getroffene Entscheidung über personelle Änderungen auf Vorstandsebene: Der Aufsichtsrat bestellte zum 1. April 2022 Rutger Wijburg zum neuen Chief Operations Officer und Vorstandsmitglied von Infineon. Wijburg, der 2018 zu Infineon kam, war zunächst Geschäftsführer von Infineon Dresden und leitete ab Anfang 2021 die Frontend-Aktivitäten von Infineon. Er folgt als Chief Operations Officer auf Jochen Hanebeck, der zum 1. April 2022 neuer Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG und Nachfolger von Dr. Reinhard Ploss wird (Einzelheiten siehe hier).

Detaillierte Informationen zur virtuellen Hauptversammlung 2022 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv. Dort stehen auch die Reden des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorstandsvorsitzenden, des Chief Operations Officers und des Finanzvorstandes als Aufzeichnung zur Verfügung.