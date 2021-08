Eine Revolution bei Augmented Reality (AR): der neue MEMS-Scanner von Infineon für Brillen und Head-up-Displays

München, Deutschland, 9. August 2021 – Wie wäre es, wenn auch Alltagsbrillen Augmented-Reality-Funktionen hätten? Oder wenn jedes Auto digitale Daten auf der gesamten Windschutzscheibe anzeigen könnte, um den Fahrer sicher durch den Verkehr zu lotsen? Mit einer neuen MEMS*-Scannerlösung ermöglicht die Infineon Technologies AG vollkommen neue Produktdesigns und Anwendungen, um Informationen auf Glasflächen zu projizieren. Die Kombination aus MEMS-Spiegel und MEMS-Treiber ist winzig und hat einen geringen Stromverbrauch. Sie macht AR-Lösungen für einen breiteren Markt zugänglich, ob tragbare Elektronik wie Brillen oder Head-up-Displays in Autos.

„Augmented-Reality-Lösungen unterfüttern die reale Umgebung mit digitalen Informationen und helfen den Menschen, sich im Alltag, bei der Arbeit und in der Freizeit, vor allem aber im Straßenverkehr bequemer und sicherer fortzubewegen“, sagte Charles Chan, zuständig für die Automotive-MEMS-Produktlinie bei Infineon. „Straßenkarten, Informationen oder Nachrichten, die auf die Brille projiziert werden, führen die Menschen zum Supermarkt oder zum Mietauto an der nächsten Ecke. Auch die Sicherheit und der Komfort beim Autofahren steigt durch die Einblendung relevanter Informationen aus Fahrerassistenzsystemen oder der Routennavigation; diese können nun über die gesamte Windschutzscheibe des Fahrzeugs statt in einem kleinen Bereich vor dem Fahrer dargestellt werden.“

Der MEMS-Scanner-Chipsatz von Infineon hat einen innovativen schwenkbaren Spiegel, der die Grundlage für eine neue Generation von Laser-Beam-Scanner-Projektoren legt. Der neue Chipsatz übertrifft dabei alternative Systemdesigns und konkurrierende MEMS-Scanner-Lösungen bei Leistung, Größe, Energieverbrauch. Auch die Systemkosten sind wettbewerbsfähiger.



Besseres Fahrerlebnis für alle Fahrzeugklassen

Der geringe Platz im Armaturenbrett ist eine wesentliche Herausforderung bei der Entwicklung und Integration von Head-up-Displays (HUD). Herkömmliche HUD-Systeme können mehr als 30 Liter optisches Volumen im Armaturenbrett erfordern und bieten trotzdem nur ein sehr beschränktes Sichtfeld. Im Gegensatz dazu ermöglichen Laser-Beam-Scanner auf der Basis der neuen Chiplösung von Infineon anspruchsvolle HUD-Systeme mit Augmented Realty (AR) bei minimalem Platzbedarf. Das ermöglicht dank der einfachen Integration und niedrigeren Stückkosten AR-HUDs mit großem Sichtfeld selbst in Fahrzeugen der Kleinwagen- und Kompaktklasse.

Mit AR-Brillen bleiben digitale Informationen fest im Blick

Der MEMS-Scanner-Chipsatz von Infineon ermöglicht das Design von AR-Mikrodisplays mit einem geringen Gewicht, die sich auf ästhetische Weise in Alltags- und Sportbrillen integrieren lassen. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs des Chipsatzes reicht es, kleine Akkus in das Brillengestell zu integrieren. So kann man die Brille den ganzen Tag tragen, ohne sie aufladen zu müssen.

Um die Entwicklung von AR-Brillensystemen für Konsumelektronik voranzutreiben, kooperiert Infineon mit der TriLite Technologies GmbH, einem in Wien ansässigen Startup. Während Infineon den MEMS-Scanner-Chipsatz weiterentwickelt, fokussiert TriLite auf die Systemintegration und die Steueralgorithmen zur Verbesserung der optischen Leistung des Systems. Beide Unternehmen bringen in die Zusammenarbeit mehrere Jahre Erfahrung in der Erforschung optischer MEMS-Produkte wie auch die Möglichkeit zur Massenproduktion ein.

*Micro Electro Mechanical Systems