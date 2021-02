Virtuelle Infineon-Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,22 Euro je Aktie – Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungssysteme gebilligt – Vorstand bekräftigt mit Umstellung europäischer Standorte auf Grünstrom Bekenntnis zur CO2-Neutralität

München – 25. Februar 2021 – Die 21. ordentliche Hauptversammlung der Infineon Technologies AG hat in diesem Jahr pandemiebedingt in virtuellem Format ohne physische Präsenz der Aktionär*innen stattgefunden. Neben dem Einreichen von Fragen im Vorfeld der Hauptversammlung ermöglichte Infineon ihren Aktionär*innen als erste DAX-Gesellschaft auch die Veröffentlichung von Videobotschaften. Kernpunkte der Vorstandsreden wurden bereits knapp zwei Wochen vor der Hauptversammlung online gestellt.

Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie

Die Hauptversammlung ist dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt und hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,22 Euro je Aktie beschlossen.

Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat gebilligt

Die Hauptversammlung hat das vom Aufsichtsrat festgelegte neue Vorstandsvergütungssystem mit großer Mehrheit gebilligt. Das neue Vergütungssystem schafft klare, transparente und zukunftsfähige Leitlinien für die Vorstandsvergütung bei Infineon. Der langfristig variable, aktienbasierte Vergütungsbestandteil wird gestärkt. Die neu gefassten Ziele für den Vorstand spiegeln die Infineon-Strategie in ihrer Bandbreite der Komponenten wider. Finanzielle Ziele finden ihre Ergänzung durch Nachhaltigkeitsziele aus den Bereichen Umwelt, Soziales & Governance (ESG-Ziele); hier stehen Themen wie CO 2 -Reduzierung und Diversität im Vordergrund.

Zudem ist die Hauptversammlung dem Verwaltungsvorschlag zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung ebenfalls mit großer Mehrheit gefolgt. Damit verfügt Infineon auch in diesem Bereich über ein sowohl modernes als auch marktkonformes und angemessenes Vergütungssystem.

Bekenntnis zur CO 2 -Neutralität – Infineon stellt in Europa um auf grünen Strom

Bei der Hauptversammlung 2020 hatte Infineon verkündet, bis zum Jahr 2030 CO 2 -neutral werden zu wollen. Als nächsten großen Schritt stellt Infineon in diesem Jahr den Stromverbrauch seiner Standorte in Europa vollständig auf zertifizierten Grünstrom um. Das Unternehmen ist damit gut gerüstet für das Zwischenziel, bis 2025 seine CO 2 -Emissionen gegenüber 2019 um 70 Prozent zu reduzieren.

Infineon stärkt Vorstand

Im Rahmen der Hauptversammlung informierte Infineon die Aktionär*innen über zwei Personalentscheidungen des Aufsichtsrats (Einzelheiten hier). Zum 15. April 2021 schafft Infineon das Vorstandsressort des Chief Digital Transformation Officers (CDTO). Für diesen Posten hat der Aufsichtsrat Constanze Hufenbecher bestellt. Infineon erweitert damit den Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Mai den Vertrag von Finanzvorstand Sven Schneider um fünf weitere Jahre verlängern.

Detaillierte Informationen zur virtuellen Hauptversammlung 2021 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv.