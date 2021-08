Elektromobilität und Energieeffizienz: Infineon geht zusammen mit dem VW ID.4 auf USA-Tour

München, Deutschland, und San Jose, USA – 2. August 2021 – Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Schon heute fährt jedes siebte neu zugelassene Auto in verschiedenen Formen elektrisch. Die Leistungsfähigkeit und den Komfort eines Elektrofahrzeugs demonstriert die VW ID.4 USA-Tour des Langstreckenfahrers Rainer Zietlow, die von Volkswagen of America und der Infineon Technologies AG unterstützt wird. Als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für Mobilität, Energieeffizienz und das Internet der Dinge liefert Infineon mehr als 50 Komponenten für den neuen VW ID.4 und ermöglicht energieeffiziente Elektroantriebe und Ladeinfrastruktur. Auf der Tour quer durch die Vereinigten Staaten besucht Zietlow mit seinem Team fünf Infineon-Standorte in Michigan, Kalifornien, Texas und Washington D.C.

„Klimaschutz ist wichtig für Infineon. Wir reduzieren unsere eigenen CO 2 -Emissionen und ermöglichen mit unseren Produkten die effiziente Erzeugung, Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energien und nachhaltige Mobilität“, sagte Lars Ullrich, Vice President Automotive, Infineon Technologies Americas. „Unsere Halbleiter helfen den Wandel zur Elektromobilität erfolgreich umzusetzen. Sie erhöhen die Reichweite, Effizienz und Modellvielfalt – zum Wohle der Natur und mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Komfort.“

Weltweit werden CO 2 -Emissionsvorgaben immer strenger und beschleunigen die Einführung von Elektrofahrzeugen. In den USA schreibt etwa Kalifornien vor, dass bis 2035 alle neuen Pkw und Lkw emissionsfrei sein müssen. Veränderte Verbraucherpräferenzen und neue Automodelle haben die Zahl der Neuzulassungen im letzten Jahr weiter steigen lassen.

Halbleiter spielen bei der Elektromobilität eine wichtige Rolle. Sie sind die Grundlage für elektrische Antriebe und damit die emissionsfreie Mobilität der Zukunft. Es wird erwartet, dass bis zum Ende dieses Jahrzehntes mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge teil- oder vollelektrisch sind. Infineon arbeitet mit Autoherstellern und Zulieferern bei der Entwicklung von Elektroantrieben zusammen und liefert eine Vielzahl an Halbleiterlösungen. Noch in diesem Jahr werden weltweit mehr als 35 Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle mit Leistungshalbleitern von Infineon im Antriebsstrang auf dem Markt sein.

Der ID.4 ist der erste vollelektrische SUV von Volkswagen und wird in den USA, Europa und China angeboten. Zum Launch in den USA wird der ID.4 von einer Batterie mit 77 kWh Netto-Energiegehalt angetrieben; in Europa ist auch eine kleiere Batterie mit 52 kWh bestellbar; die ID.4 Pro Modelle mit Heckantrieb haben eine Reichweite von 517 Kilometern (WLTP). An einer öffentlichen Schnellladestation mit 125 kW Ladeleistung kann der ID.4 in etwa 38 Minuten von fünf auf 80 Prozent geladen werden. Infineon liefert mehr als 50 Halbleiterkomponenten für den VW ID.4, darunter Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Treiber-ICs. Herzstück des elektrischen Antriebsstrangs ist ein Leistungsmodul aus der Produktfamilie HybridPACK™ Drive, das die Energiewandlung zwischen Batterie und Motor ermöglicht. Über das Auto hinaus ermöglichen Halbleiter von Infineon den Ausbau der elektrischen Ladeinfrastruktur und schnelleres Laden.

Über die VW ID.4 Tour

Infineon unterstützt das VW ID.4-Team des Langstrecken-Experten Rainer Zietlow auf seiner 37.000 Meilen langen Tour quer durch die Vereinigten Staaten. Zietlow wird mit seinem Beifahrer Derek Collins im Volkswagen ID.4 innerhalb von 98 Tagen 48 Bundesstaaten durchqueren und mehr als 600 VW-Händler, mehr als 200 Electrify America-Stationen und fünf Infineon-Niederlassungen anfahren. Infineon Americas beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter* an 26 Standorten, die u.a. fünf Fertigungs- und 17 Entwicklungsstandorte umfassen. Die Tour können Sie hier verfolgen: https://vwid4-usatour.com/map/

*Ausgenommen Tijuana, Mexico.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter­lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com.

