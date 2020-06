Susanne Kochs ist neue Leiterin der externen Kommunikation bei Infineon

München, 8. Juni 2020 – Susanne Kochs (49) übernimmt die Leitung der externen Kommunikation der Infineon Technologies AG. Sie folgt auf Bernd Hops, der bereits seit Anfang dieses Jahres als Corporate Vice President Communications and Public Affairs & Associations den gesamten Kommunikations- und Politikbereich des Konzerns verantwortet. In ihrer neuen Position berichtet Susanne Kochs an ihn. Die Diplom-Psychologin war zuletzt Mitglied des Executive Boards von Ketchum Deutschland und führte gleichzeitig den Münchner Agentur-Standort.

Susanne Kochs verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Unternehmens- und strategischer Markenkommunikation. In ihrer beruflichen Laufbahn war sie für namhafte B2C- und B2B-Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen tätig und beriet diese vor allem in der integrierten Kampagnenentwicklung. Zu ihren Stationen zählen neben Ketchum die internationale Kommunikationsagenturen Edelman und Emanate.