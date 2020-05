Infineon stemmt sich gegen Coronavirus-Krise, die die Aussichten für das weitere Geschäftsjahr deutlich eintrübt. Erfolgreicher Erwerb von Cypress stärkt das Geschäftsmodell mittel- und langfristig

Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.

Q2 GJ 2020: Umsatz 1.986 Millionen Euro, Segmentergebnis 274 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 13,8 Prozent.

Akquisition von Cypress erfolgreich abgeschlossen. Infineon entwickelt sich zu einem führenden Anbieter von Systemlösungen für Automotive, Industrie sowie Internet der Dinge (IoT) und rückt in die Top Ten der weltweiten Halbleiterhersteller auf.

Ausblick GJ 2020: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird ohne Cypress ein Umsatzniveau von rund 7,6 Milliarden Euro, mit Cypress von rund 8,4 Milliarden Euro erwartet, plus oder minus 5 Prozent. Beim prognostizierten Umsatz wird die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich etwa 12 Prozent betragen.

Ausblick Q3 GJ 2020: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird für das kombinierte Unternehmen ein Umsatz zwischen 1,9 Milliarden Euro und 2,3 Milliarden Euro erwartet. In der Mitte der Umsatzspanne wird die Segmentergebnis-Marge für das kombinierte Unternehmen voraussichtlich einen positiven mittleren einstelligen Prozentwert annehmen.

Neubiberg, 4. Mai 2020 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. März 2020 abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020 bekannt.

„Die Welt befindet sich in einer so bisher noch nicht gekannten Krise. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind beispiellos und die Halbleiter­branche spürt sie deutlich. Auch Infineon ist nicht immun gegen den massiven Rückgang der Weltwirtschaft“, sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. „Unser Unternehmen ist krisenerprobt. Trotz aller Schwierigkeiten, etwa bei Lieferketten und in der Fertigung, konnten wir unseren Betrieb in den vergangenen Wochen weitgehend aufrechterhalten. Zudem haben wir frühzeitig Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet. Allerdings hat sich der Ausblick für das zweite Geschäftshalbjahr deutlich eingetrübt. Im Bereich Automotive rechnen wir mit starken Umsatzrückgängen. Wir beobachten die Dynamik in unseren Zielmärkten sehr genau und sind vorbereitet, auf unterschiedliche Entwicklungen schnell zu reagieren“, so Ploss. „Auch in schwierigen Zeiten entwickelt sich unser Unternehmen weiter. Mit der erfolg­reichen Übernahme von Cypress machen wir einen großen Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie, die reale mit der digitalen Welt zu verbinden.“

