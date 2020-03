CFIUS schließt Prüfung der geplanten Übernahme von Cypress ab und genehmigt Transaktion / Genehmigung durch Behörden in China steht noch aus

München, Deutschland, und San Jose, Kalifornien, 10. und 09. März 2020 – Am 09. März 2020 beendete das Committee on Foreign Investment in the United States („CFIUS”) die Prüfung der geplanten Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation durch die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), wie am 3. Juni 2019 veröffentlicht, gemäß Abschnitt 721 des Defense Production Act von 1950. CFIUS hat die Transaktion genehmigt. Der Abschluss der Übernahme unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung Chinas (State Administration for Market Regulation, SAMR) und weiteren allgemein üblichen Abschlussbedingungen im Rahmen der Übernahmevereinbarung.

