Infineon-Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,27 Euro je Aktie – Aufsichtsrat mit neuer Aufstellung – CO2-Neutralität des Unternehmens bis 2030 geplant

München – 20. Februar 2020 – Die 20. ordentliche Hauptversammlung der Infineon Technologies AG hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,27 Euro je Aktie beschlossen. Damit folgten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Rund 2.500 Teilnehmer nahmen am Aktionärstreffen im Internationalen Congress Center München teil. Insgesamt vertreten waren 70,29 Prozent des Aktienkapitals von Infineon.

Aufsichtsrat mit neuer Aufstellung

Mit Beendigung der Hauptversammlung von Infineon am 20. Februar 2020 enden die Amtszeiten aller Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und von sechs der acht Aufsichtsratsmitglieder auf Seiten der Anteilseigner. Die künftigen Arbeitnehmervertreter sind bereits im Dezember 2019 gewählt worden. In Bezug auf die zu besetzenden Anteilseignermandate folgte die Hauptversammlung den Vorschlägen des Aufsichtsrats und wählte Xiaoqun Clever, Dr. Friedrich Eichiner, Dr. Ulrich Spiesshofer und Margret Suckale neu in das Gremium. Zudem wurden die bisherigen Anteilseignervertreter Hans-Ulrich Holdenried und Dr. Manfred Puffer wiedergewählt. Die Mandate von Dr. Wolfgang Eder und Géraldine Picaud laufen noch bis zur Hauptversammlung 2022 bzw. 2023. Peter Bauer, Dr. Herbert Diess, Prof. Dr. Renate Köcher und Dr. Eckart Sünner gehören dem Aufsichtsrat nicht mehr an. Der Aufsichtsrat insgesamt ist damit künftig zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt.

„Mit diesen Veränderungen wird der Aufsichtsrat weiterhin sowohl über erfahrene Infineon-Kenner verfügen als auch gleichzeitig seine Kompetenzen verbreitern“, sagte Dr. Wolfgang Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon. „Der Dank des Unternehmens gilt Peter Bauer, Dr. Herbert Diess, Prof. Dr. Renate Köcher und Dr. Eckart Sünner sowie dem ausscheidenden Arbeitnehmervertreter Gerhard Hobbach. Sie alle haben mit großem Engagement und wichtigen Impulsen dazu beigetragen, Infineon zu einem der weltweit führenden Halbleiterhersteller zu entwickeln. Ich schließe mich namens des Aufsichtsrats, aber auch ganz persönlich diesem Dank an, der nicht zuletzt Dr. Eckart Sünner, meinem Vorgänger als Aufsichtsratsvorsitzender gilt.“

Infineon wird ein CO 2 -neutrales Unternehmen

Infineon wird bis zum Jahr 2030 CO 2 -neutral. Die Pläne stellte das Unternehmen auf der Hauptversammlung vor. Infineon leistet damit einen aktiven Beitrag zur weltweiten CO 2 -Reduktion und zur Umsetzung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Das Ziel bezieht sich auf den eigenen Fußabdruck bei Treibhausgasen und schließt neben allen direkten Emissionen auch indirekte durch Elektrizität und Wärme ein. Bereits bis 2025 sollen die Emissionen um 70 Prozent gegenüber 2019 gesenkt werden.

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2020 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv.

Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats sind abrufbar unter www.infineon.com/aufsichtsrat.