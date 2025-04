PCIM Europe 2025: Infineon treibt die Dekarbonisierung und Digitalisierung mit innovativen Halbleiterlösungen voran

München, 23. April 2025 – Die Infineon Technologies AG zeigt auf der PCIM Europe 2025 in Nürnberg, wie ihre neuesten Halbleiter-, Software- und Tooling-Lösungen die aktuellen Herausforderungen der grünen und digitalen Transformation adressieren. Am Stand 470 in Halle 7 präsentiert das Unternehmen Highlights aus seinem umfangreichen Leistungselektronik-Portfolio, das mit Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) alle relevanten Technologien abdeckt. Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together“ bietet Infineon zahlreiche Demonstrationen und Präsentationen sowie die Möglichkeit zum Austausch mit Expertinnen und Experten des Unternehmens.

Zu den Highlights, die Infineon auf der PCIM 2025 präsentiert, gehören Demonstrationen aus den folgenden Bereichen:

Silizium- und Wide-Bandgap (WBG)-Lösungen: Auf der PCIM zeigt Infineon seine neuesten Gehäuse- und Produktentwicklungen auf Basis von Si, SiC und GaN für Anwendungen wie Stromversorgung von KI-Rechenzentren, Robotik, Photovoltaik-Systeme und On-Board-Ladegeräte. Zu den Höhepunkten gehört die neue CoolSiC™ JFET-Technologie, die ein hervorragendes Maß an Effizienz, Systemintegration und Robustheit für Solid-State-Stromverteilungsanwendungen bietet. Weitere ausgestellte Lösungen umfassen das CoolSET™ System-in-Package, verschiedene innovative Lösungen im Bereich der CoolGaN™-Transistortechnologie und die bewährten CoolMOS™ 8- und OptiMOS™ 8-Siliziumbauteile.

Auf der PCIM zeigt Infineon seine neuesten Gehäuse- und Produktentwicklungen auf Basis von Si, SiC und GaN für Anwendungen wie Stromversorgung von KI-Rechenzentren, Robotik, Photovoltaik-Systeme und On-Board-Ladegeräte. Zu den Höhepunkten gehört die neue CoolSiC™ JFET-Technologie, die ein hervorragendes Maß an Effizienz, Systemintegration und Robustheit für Solid-State-Stromverteilungsanwendungen bietet. Weitere ausgestellte Lösungen umfassen das CoolSET™ System-in-Package, verschiedene innovative Lösungen im Bereich der CoolGaN™-Transistortechnologie und die bewährten CoolMOS™ 8- und OptiMOS™ 8-Siliziumbauteile. Nachhaltige Mobilität mit emissionsfreier Elektromobilität : Die Power-Lösungen von Infineon beschleunigen den Übergang zur Elektromobilität, indem sie effiziente Traktionswechselrichter, On-Board-Ladegeräte, DC-DC-Wandler und Batteriemanagementsysteme ermöglichen. Auf der PCIM stellt das Unternehmen sein AURIX™ Kit für die xEV-Leistungsumwandlung vor. Dabei handelt es sich um eine vielseitige Plattform für die Entwicklung digital gesteuerter DC-DC-Wandler mit unterschiedlichen Topologien und Steuerungsmethoden. Darüber hinaus präsentiert Infineon neue WBG-Innovationen für On-Board-Ladegeräte und DC-DC-Wandler, die eine verbesserte Leistung und Designflexibilität bieten.

Die Power-Lösungen von Infineon beschleunigen den Übergang zur Elektromobilität, indem sie effiziente Traktionswechselrichter, On-Board-Ladegeräte, DC-DC-Wandler und Batteriemanagementsysteme ermöglichen. Auf der PCIM stellt das Unternehmen sein AURIX™ Kit für die xEV-Leistungsumwandlung vor. Dabei handelt es sich um eine vielseitige Plattform für die Entwicklung digital gesteuerter DC-DC-Wandler mit unterschiedlichen Topologien und Steuerungsmethoden. Darüber hinaus präsentiert Infineon neue WBG-Innovationen für On-Board-Ladegeräte und DC-DC-Wandler, die eine verbesserte Leistung und Designflexibilität bieten. Umweltfreundliche, intelligente Gebäude und smartes Wohnen: Der CO₂-Fußabdruck von Wohngebäuden kann deutlich reduziert werden – etwa durch moderne Energiesysteme wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, aber auch durch smarte, energieeffiziente Haushaltsgeräte und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Halbleiter spielen dabei eine entscheidende Rolle: Sie steigern die Energieeffizienz und ermöglichen intelligente und vernetzte Gebäude. Auf der PCIM präsentiert Infineon SiC- und GaN-basierte Halbleiter-Lösungen, die besonders hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bei der Energieerzeugung und -nutzung bieten. Zu sehen sind unter anderem komplette Systemlösungen für Solarwechselrichter sowie Demonstrationen zur Leistungsoptimierung und Effizienzsteigerung bei Wärmepumpen.

Der CO₂-Fußabdruck von Wohngebäuden kann deutlich reduziert werden – etwa durch moderne Energiesysteme wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, aber auch durch smarte, energieeffiziente Haushaltsgeräte und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Halbleiter spielen dabei eine entscheidende Rolle: Sie steigern die Energieeffizienz und ermöglichen intelligente und vernetzte Gebäude. Auf der PCIM präsentiert Infineon SiC- und GaN-basierte Halbleiter-Lösungen, die besonders hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bei der Energieerzeugung und -nutzung bieten. Zu sehen sind unter anderem komplette Systemlösungen für Solarwechselrichter sowie Demonstrationen zur Leistungsoptimierung und Effizienzsteigerung bei Wärmepumpen. Stromversorgung für KI – vom Stromnetz bis zum Prozessorkern : Das exponentielle Datenwachstum, angetrieben durch Digitalisierung und KI, erhöht den Energiebedarf von Rechenzentren. Auf der PCIM demonstriert Infineon, wie seine Lösungen, die vom Stromnetz bis hin zum Prozessorkern reichen, auf Basis von Si-, SiC- und GaN-Technologien maximale Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit der KI-Infrastruktur ermöglichen. Zu sehen sind unter anderem Top-of-Rack-Switches, Stromversorgungslösungen und Batterie-Backup-Systeme. Ergänzt wird das Portfolio durch eine Lösung zur Modellierung der Systemzuverlässigkeit von Rechenzentren, die eine Echtzeitüberwachung des Anlagenzustands erlaubt und damit Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten reduziert.

Infineon ist auf der PCIM zudem mit Fachbeiträgen im Konferenzprogramm und auf den verschiedenen Stages vertreten. Eine Übersicht über alle Beiträge der Infineon-Expertinnen und Experten ist verfügbar unter www.infineon/pcim.

Besucherinnen und Besucher, die nicht live vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, sich für die digitale Veranstaltungsplattform von Infineon zu registrieren.

Infineon auf der PCIM Europe 2025

Die PCIM Europe findet vom 6. bis 8. Mai 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470 präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere Vorträge auf den Stages der PCIM Expo und der begleitenden PCIM Conference, gefolgt von Diskussionen mit den Referierenden. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2025 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

Follow us: X - Facebook - LinkedIn