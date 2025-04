CoolMOS™ 8 Superjunction-MOSFETs von Infineon setzen neue Maßstäbe für Systemleistung in Serveranwendungen von LITEON

München, 30. April 2025 – Die Infineon Technologies AG liefert ihre CoolMOS™ 8-Hochvolt-Superjunction-MOSFETs mit 600 V an LITEON, einen führenden Anbieter von Power-Management-Lösungen. Die Bauteile bieten eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in Serveranwendungen. Mit seiner All-in-One-Architektur unterstützt der 600-V-CoolMOS 8 die neueste Technologiegeneration von LITEON und optimiert sowohl bestehende als auch zukünftige Serverdesigns.

Der neuen 600-V-CoolMOS-8-MOSFETs von Infineon setzen neue Maßstäbe in der Hochvolt-Superjunction-MOSFET-Technologie, sowohl hinsichtlich der Technologie als auch des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Technologie verbessert die Gesamtsystemleistung und unterstützt damit Anwendungen wie Ladegeräte und Adapter, Solar- und Energiespeichersysteme, EV-Ladestationen sowie unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), die zur Dekarbonisierung beitragen.

Der 600-V-CoolMOS-8-SJ wurde mit Blick auf hohe Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt und passt damit ideal zum Engagement von LITEON und Infineon, die Leistung und Gesamtbetriebskosten von Serveranwendungen zu verbessern. Ein wichtiges Merkmal der neuen Generation ist die .XT-Verbindungstechnologie, die sich besonders gut für klassische Server und KI-Server eignet. Sie verbessert die Wärmeableitung und reduziert parasitäre Induktivitäten und Widerstände, was die elektrische Leistung verbessert. Im Vergleich zur Vorgängergeneration weist die neue Baureihe eine um 18 Prozent geringere Gate-Ladung sowie die derzeit kürzeste Ausschaltzeit am Markt auf. Die thermische Leistung wurde zudem um 14 bis 42 Prozent verbessert.

„Unsere CoolMOS-8-SJ-MOSFETs bieten eine hohe Leistungsdichte und Effizienz, was für Serveranwendungen mit hohen Anforderungen entscheidend ist“, sagt Richard Kuncic, Leiter Power Systems bei Infineon. „Die All-in-One-Lösung der CoolMOS-8-Produktfamilie verschlankt unser Portfolio, vereinfacht die Produktauswahl und senkt gleichzeitig den Entwicklungsaufwand.“

„Wir bei LITEON freuen uns, die CoolMOS-8-Familie von Infineon in der nächsten Generation unserer Serverdesigns einzusetzen“, sagt John Chang, General Manager der Cloud Infrastructure Platform & Solution SBG bei LITEON. „Die hohe Effizienz und Zuverlässigkeit der 600-V-CoolMOS-8-SJ-Reihe unterstreicht unser Engagement, fortschrittliche und energieeffiziente Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen.“

Die 600-V-CoolMOS-8-SJ-MOSFET-Serie ist eine „All-in-MOSFET“-Technologie, die für Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen geeignet ist. Dank der integrierten schnellen Body-Diode kann die MOSFET-Familie in allen wichtigen Topologien der Zielmärkte eingesetzt werden. Die Bauteilserie bietet kosteneffiziente, siliziumbasierte Lösungen und ergänzt das Hochvolt-Portfolio von Infineon im Bereich der Wide-Bandgap-Technologien. Die Bauteile sind in den Gehäusen SMD-QDPAK, TOLL und ThinTOLL-8x8 erhältlich.

Verfügbarkeit

Muster der 600-V-CoolMOS-8-SJ-MOSFETs sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/coolmos8. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der 600-V-CoolMOS-8-SJ-MOSFETs von Infineon in diesem Whitepaper.

Über LITEON

Die LITEON Technology Corporation (2301.tw) wurde 1975 gegründet. Als Pionier der LED-Technologie in Taiwan war sie das erste Elektronikunternehmen, das an der TAIEX notiert wurde. In den letzten 50 Jahren hat LITEON mit seiner führenden Opto-Elektronik- und Leistungselektronik-Technologie eine starke Position auf dem globalen Markt erlangt. Durch den erfolgreichen Einstieg in die Bereiche Stromversorgung für Computer, Optoelektronik, Autoelektronik, 5G und AIoT in den letzten Jahren strebt LITEON danach, seine mittel- und langfristige Entwicklung mit grünen Rechenzentren, sauberer Mobilität und effizienter Infrastruktur als Wachstumsmotoren voranzutreiben. Angesichts der weltweiten Umwelt- und Klimaveränderungen begann LITEON vor 20 Jahren, relevante globale Initiativen zu unterstützen, um in Zusammenarbeit mit Lieferanten Produkte der nächsten Generation zu entwickeln, die die Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllen, und erfüllt damit seine sozialen Verantwortungen mit konkreten Aktionen. https://www.liteon.com

Infineon auf der PCIM Europe 2025

Die PCIM Europe findet vom 6. bis 8. Mai 2025 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470 präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere Vorträge auf den Stages der PCIM Expo und der begleitenden PCIM Conference, gefolgt von Diskussionen mit den Referierenden. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin vereinbaren. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2025 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.