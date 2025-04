Infineon und Marelli starten mit MEMS Laser-Beam-Scanning in eine neue Ära des Automotive-Cockpit-Designs

München, 22. April 2025 – Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Halbleiterhersteller in den Bereichen Power Systems und IoT, und Marelli, ein weltweit führender Hersteller von Automotive-Systemen, arbeiten gemeinsam mit einem innovativen MEMS Laser-Beam-Scanning-System (LBS) an der Weiterentwicklung der Automotive-Display-Technologie. Mit dieser Lösung, die auf der LBS-Technologie von Infineon basiert, kann Marelli ein immersives Cockpit-Erlebnis schaffen, das frei von den Einschränkungen herkömmlicher Displays ist. Diese innovative Technologie wird auf der Auto Shanghai 25 am Stand von Marelli zu sehen sein.

„Die Nachfrage der Automobilindustrie nach innovativen optischen Lösungen für das Design von Cockpits steigt, und Infineon ist bestrebt, seinen Kunden diese Lösungen schneller als je zuvor zur Verfügung zu stellen“, sagt Dr. Thomas Schafbauer, Leiter der Business Unit Sensor and RF bei Infineon. „Mit unserem Fokus auf eine schnellere Markteinführung helfen wir unseren Kunden, der Zeit voraus zu sein und von der wachsenden Nachfrage nach Display-Technologien der nächsten Generation zu profitieren.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Infineon bei MEMS LBS, einer Technologie, die einen bedeutenden Sprung in der Automotive-Display-Technologie darstellt“, sagt Joachim Fetzer, Chief Technology und Innovation Officer bei Marelli. „Diese innovative Lösung bietet erhebliche Design-Freiheit und Effizienz und ermöglicht es uns, einzigartige und ansprechende Cockpit-Erlebnisse für unsere Kunden mit einem schnelleren Innovation-to-Customer-Ansatz zu schaffen.“

Das MEMS LBS-System von Infineon ist vollständig automotive-konform und zeichnet sich durch eine stoß- und vibrationsfeste Ansteuerung und ASIL-B-Konformität aus. Das kompakte Chip-Gehäuse sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht flexible Design-Möglichkeiten für eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus sorgt die hohe Effizienz des Systems für eine helle, klare Anzeige auch bei starkem Umgebungslicht. Gleichzeitig werden der Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert, sodass es sich hervorragend für anspruchsvolle Automobilumgebungen eignet. Eine große Schärfentiefe ermöglicht zudem eine fokussierungsfreie Projektion und vereinfacht das optische Design. Diese Eigenschaften ermöglichen es OEMs, ihre Cockpit-Designs zu differenzieren und gleichzeitig reichhaltige Informationsdisplays zu erhalten.

Das MEMS-LBS-System von Infineon wird am Marelli-Stand auf der Auto Shanghai 25 (Halle 1.2H, Stand 1BF009) vorgestellt.

