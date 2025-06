10 Milliarden Chips mit Integrity Guard ausgeliefert – Infineon bestätigt Führungsrolle in Cybersecurity

München, 11. Juni 2025 – Sicherheitscontroller sind aus dem modernen digitalen Leben nicht mehr wegzudenken. Ob in elektronischen Pässen, Personalausweisen, Zahlungskarten oder Smartphones – sie schützen persönliche Daten und digitale Identitäten von Milliarden Menschen weltweit. Seit ihrer Einführung hat die Infineon Technologies AG mehr als 10 Milliarden Sicherheitscontroller basierend auf der Infineon Integrity Guard Sicherheitsarchitektur ausgeliefert – ein bedeutender Meilenstein in der globalen Verbreitung dieser Technologie. Um den immer komplexer werdenden Bedrohungen standzuhalten, müssen Sicherheitscontroller höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Die grundlegenden Prinzipien der Integrity Guard-Architekturen wurden bereits vor über 15 Jahren mit den ersten 16-Bit Sicherheitscontrollern der SLE78 Familie eingeführt und bilden seitdem ein zentrales Element des Sicherheitscontroller-Portfolios von Infineon. Sie bieten ein außergewöhnlich hohes Maß an Sicherheit und sind in verschiedenen Lösungen der Infineon-Controller-Familien integriert. Mit ihrem Dual-CPU-Design und hardwarebasierter Fehlererkennung setzen sie Maßstäbe für moderne Sicherheitslösungen. Als Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Sicherheit und Zertifizierungen erweitert Infineon die Familie nun um ein neues Mitglied: den TEGRION™ SLC27G mit der Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32.

„Mit über 10 Milliarden ausgelieferten Sicherheitscontrollern mit Integrity Guard haben wir statistisch gesehen die gesamte Weltbevölkerung mit unserer Sicherheitsarchitektur erreicht“, sagt Maurizio Skerlj, Senior Vice President und Product Line Manager Authentication & Identity Solutions im Geschäftsbereich Connected Secure Systems von Infineon. „Und die Relevanz robuster Sicherheitscontroller ist heute offensichtlicher denn je“, so Skerlj weiter. „Wir stehen vor einem rasanten Anstieg von Cyberangriffen weltweit, einer zunehmenden Digitalisierung, die Cyberkriminellen neue Angriffsflächen bietet, und verschärften gesetzlichen Anforderungen wie dem European Cyber Resilience Act. All dies verdeutlicht den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitslösungen. Genau hier kommt unser neues Mitglied der Integrity Guard 32 Familie, der TEGRION SLC27G, ins Spiel.“

Der Dual-Interface- und kontaktlose Controller ermöglicht bereits heute gesicherte Identifizierungs-, Zahlungs- und Authentifizierungsanwendungen, die auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet sind. Der Controller nutzt den leistungsstarken 32-Bit Arm® v8-M-Befehlssatz, der durch die umfassende Sicherheitsexpertise von Infineon optimiert wurde, und vereint damit höchste Sicherheit, Effizienz, Spitzenleistung und einfache Implementierung. Mit seiner ausgezeichneten Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32 bietet er langfristige Sicherheit und ist die ideale Wahl für Produkte, die die Anforderungen des European Cyber Resilience Act (CRA) erfüllen. Integrity Guard 32 verfügt über eine hocheffiziente Fehlererkennung und ein vollständig integriertes, selbstprüfendes 32-Bit Dual-CPU-System. Die Update-Fähigkeit des TEGRION SLC27G macht ihn zukunftssicher und ermöglicht eine Anpassung an künftige Sicherheitsanforderungen. Er beschleunigt so Zertifizierungsprozesse und ermöglicht ein höheres Sicherheitsniveau ohne Kompromisse bei der Leistung oder Zuverlässigkeit, auch im Hinblick auf den Widerstand gegen zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputer.

Der TEGRION Security Controller SLC27G befindet sich aktuell im Zertifizierungsprozess des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und strebt eine EAL6+ Zertifizierung nach Common Criteria an. Damit unterstreicht Infineon einmal mehr sein kontinuierliches Engagement für die Weiterentwicklung globaler Cybersecurity-Standards.

Verfügbarkeit

Der TEGRION SLC27G Security Controller mit bis zu 584 KB nichtflüchtigem Speicher und einer Taktfrequenz von 100 MHz ist als Muster und für Großserienbestellungen erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.infineon.com/TEGRION.