Infineon wird Vorstandsmitglied des FiRa®-Konsortiums und treibt die Zukunft des Ultrabreitbands weiter voran

München, 20. Mai 2025 – Die Infineon Technologies AG ist dem Board of Directors des FiRa ®-Konsortiums (Fine-Ranging Consortium) beigetreten. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Zukunft des Ultrabreitbands (UWB) für ein breites Feld von Anwendungsfällen und Branchen zu gestalten. Infineon ist bereits seit 2021 Mitglied von FiRa. Nun erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten auf Vorstandsebene, um die Entwicklung von UWB durch Standardisierung weiter voranzutreiben. UWB ist die Schlüsseltechnologie für gesicherte Entfernungsmessung und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie der Anwesenheitserkennung. Im Zusammenspiel mit anderen Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen treibt UWB so die Digitalisierung weiter voran.

„Die UWB-Technologie in Mobiltelefonen, IoT-Geräten und Fahrzeugen erhöht die Sicherheit bei der Entfernungsmessung, bietet mehr Komfort bei vielen Anwendungen und bringt zudem erhebliche sozioökonomische Vorteile für die Gesellschaft, die Industrie und die Verbraucher. Sie schafft ein räumliches Bewusstsein in der Smart-Home-Umgebung, hilft dabei, Dinge zu finden, ermöglicht nicht-trackbare Navigation im öffentlichen Raum, kann Tore und Türen öffnen oder unterstützt das kontaktlose Bezahlen“, sagt Björn Scharfen, Ecosystem and Partner Manager Digital Security and Identity bei Infineon und Mitglied des Vorstands bei FiRa. „Das Wachstumspotenzial in wichtigen Branchen ist groß und die angestrebten Anwendungsfälle bei FiRa passen sehr gut zum Kerngeschäft von Infineon. Unsere Strategie ist es, Konnektivität, Sicherheit und Datenverarbeitung zu kombinieren. Durch den Einsatz von UWB schaffen wir ein nahtloses und effektiv abgesichertes Nutzererlebnis.“

Von der frühen Datenübertragung zur abgesicherten UWB-Positionierung

Die ursprünglich auf Datenkommunikation ausgerichtete UWB-Technologie existiert seit mehr als 25 Jahren. Vor mehr als einem Jahrzehnt verlagerte sich der Schwerpunkt auf die abgesicherte Entfernungsmessung. Diese wird genutzt, um zum Beispiel Relais-Angriffe zu verhindern, wie sie von frühen passiven schlüssellosen Zugangssystemen für Autos bekannt sind. Zudem kann sie den Komfort in unterschiedlichsten Anwendungen verbessern. Vor allem in herausfordernden Umgebungen kann die UWB-Technologie alternative Technologien hinsichtlich Genauigkeit, Stromverbrauch, Robustheit der Funkverbindung oder Sicherheit übertreffen. Das FiRa-Konsortium konzentriert seine Standardisierungsbemühungen ausschließlich auf UWB. Es stellt die UWB-Kern- und Subsystemfunktionalität bereit, sowie deren Zertifizierung und die zugehörigen Profil- und Rahmenspezifikationen, die in zahlreichen Anwendungsfällen und Branchen zum Einsatz kommen. Der Name FiRa, ein Akronym für 'Fine Ranging', unterstreicht die einzigartige Fähigkeit der UWB-Technologie, bei der Messung der Entfernung oder der Bestimmung der relativen Position eines Ziels eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen. Infineon ist seit 2021 Mitglied von FiRa und mit der Übernahme des Zürcher UWB-Pioniers 3db Access AG im Jahr 2023 beschleunigt das Unternehmen den Markteintritt und die Interaktion mit dem UWB-Ökosystem. Mit dem Beitritt zum FiRa-Vorstand unterstreicht Infineon sein Engagement, die Zukunft der UWB-Technologie aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen gibt es unter www.infineon.com/uwb