PSOC™ 4100T Plus Mikrocontroller bietet fortschrittliche Sensorik und Systemsteuerung in einem einzigen Chip

München, 13. Mai 2025 – Die Infineon Technologies AG bringt den PSOC™ 4100T Plus auf den Markt, einen Arm® Cortex®-M0+ Mikrocontroller (MCU) mit Multi-Sense-Technologie. Die neue MCU bietet eine Vielzahl an analogen und digitalen Funktionen und verfügt über 128K Flash, 32K SRAM und die leistungsstarke Multi-Sense-Technologie von Infineon. Diese integriert die CAPSENSE™-Technologie mit induktiver Sensorik und Füllstandserkennung von Flüssigkeiten. PSOC 4100T Plus zeichnet sich durch eine erhöhte Zuverlässigkeit aus und ist mit einer Reihe von Verbesserungen und fortschrittlichen Sensorfunktionen ausgestattet, welche die Basis für eine Komplettlösung für Systemsteuerungs- und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI)-Anwendungen bilden.

„Infineon hat sich verpflichtet, erstklassige Lösungen für Systemsteuerungs- und HMI-Anwendungen mit erhöhter Zuverlässigkeit zu liefern“, sagt Vibheesh Bharathan, Direktor und Projektleiter für PSOC 4 Multi-Sense von Infineon. „Unsere Multi-Sense-Technologie stellt einen Paradigmenwechsel dar, der die nächste Generation von Sensoriklösungen für HMI- und Systemsteuerungsanwendungen vorantreibt. Auf diese Weise ermöglichen wir die Digitalisierungslösungen von morgen für Consumer- und Industrieanwendungen.“

PSOC 4100T Plus kann als eigenständiger Universal-Mikrocontroller verwendet werden, der eine robuste Plattform für die Systemsteuerung und -verwaltung bietet, oder als spezialisierte MCU zur Entwicklung intuitiver und interaktiver Benutzerschnittstellen (HMI). Auch ein Einsatz als Single-Chip-Lösung sowohl für die Systemsteuerung als auch für Touch-HMI ist möglich.

Durch seine HMI-MCU-Konfiguration unterstützt PSOC 4100T Plus eine große Zahl an Sensoranwendungen. Dies umfasst neben kapazitiver Sensorik zur Erkennung von Berührungen oder Annäherung durch Benutzerinnen und Benutzer auch induktive Sensorik zur Erkennung von Berührungen auf metallischen Oberflächen. Zusätzlich ist auch eine auf maschinellem Lernen (ML) basierende Füllstandserkennung möglich. Die CAPSENSE-basierte Hover-Touch-Erkennung erkennt eine Fingerannäherung bereits mit größerem Abstand zum Touchpad, und erlaubt somit die Entwicklung innovativer und benutzerfreundlicher Schnittstellen.

PSOC 4100T Plus unterstützt eine breite Palette von Anwendungen wie:

Haushaltsgeräte: Zuverlässigkeit hat bei Haushaltsgeräten oberste Priorität. Die PSOC 4100T Plus-Serie adressiert diese kritische Anforderung mit entscheidenden Verbesserungen wie dem branchenführenden Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD HBM) von 6.500 V und einer Genauigkeit des internen Hauptoszillators (IMO) von 1 Prozent. Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen HMI-Funktionen, wie Hover-Touch, eine Lösung für verschiedene Designherausforderungen, beispielsweise vereinfachte und kosteneffiziente CAPSENSE-Aufbauten oder Touch-Bedienung trotz eines vergrößerten Abstands zum Touchpad. Diese Kombination aus komplementären Sensortechnologien von Multi-Sense ermöglicht es, Herausforderungen im Design effektiv zu meistern.

Unterhaltungselektronik: Die PSOC 4100T Plus-Serie verbessert die Möglichkeiten der HMI in der Unterhaltungselektronik, indem sie eine kompakte und effiziente Lösung für Sensordesigns darstellt. Dank der CAPSENSE-Technologie der 5. Generation bietet PSOC 4100T Plus ein sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei gleichzeitig sehr niedrigem Stromverbrauch. Außerdem können wasserdichte Geräte entwickelt werden, die auch in rauen Umgebungen und im Freien zuverlässig eingesetzt werden können.

Touchpad- und Touchscreen-Anwendungen: Die PSOC 4100T Plus-Serie bietet ein hochauflösendes 2D-Fingertracking, was den Aufbau von Touchpads und Touchscreens ermöglicht. Mit 32 Sensoreingängen kann das Gerät so konfiguriert werden, dass es bis zu 256 Knotenpunkte unterstützt, was eine Vielzahl an Designmöglichkeiten bietet. So kann zum Beispiel ein Touchpad mit einer Fläche von 80 mm x 80 mm und einem Diamantabstand von 5 mm entworfen werden, was ein hochauflösendes Multi-Finger-Tracking ermöglicht. Entsprechend kann auch ein 4-Zoll-Touchscreen mit dem PSOC 4100T Plus für die Mehrfingernutzung angesteuert werden. Sowohl die Touchpad- als auch die Touchscreen-Nutzung werden durch eine integrierte, konfigurierbare Gesten-Engine unterstützt.

Um die Entwicklung von Multi-Sense-Anwendungen zu unterstützen, wird eine umfassende Suite von Software-Tools und Ressourcen angeboten. Mit dem CAPSENSE-Tuner können Entwickler kapazitive Sensoranwendungen einfach konfigurieren und optimieren, während der „Inductive Sensing Design Guide“ und der „Liquid Level Sensing Design Guide“ detaillierte Anleitungen zur jeweiligen Implementierung bereitstellen. Darüber hinaus können Entwickler mithilfe des ML-basierten Modelltrainers für die Füllstandsmessung Problemen wie Fertigungsschwankungen und unterschiedlichen Luftabständen bei abnehmbaren Tanks begegnen.

Verfügbarkeit

PSOC 4100T Plus ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.infineon.com/psoc4100TPlus