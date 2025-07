XENSIV™ 3D-Magnetsensor für präzise Positionserkennung in Fahrzeugtechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik

München, 10. Juli 2025 – Basierend auf ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich magnetischer Positionssensoren hat die Infineon Technologies AG die dritte Generation der magnetischen Hall-Effekt-Sensoren der XENSIV™ 3D-Familie auf den Markt gebracht. Die Produktfamilie umfasst drei Serien: TLE493D-W3B6-Bx, TLE493D-P3B6 und TLE493D-P3I8. Die gemäß ISO 26262 entwickelte Sensorfamilie verfügt über integrierte Diagnosefunktionen und unterstützt funktionale Sicherheitsanwendungen bis ASIL-B. Durch ihre hohe Flexibilität eignen sich die Sensoren ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, Unterhaltungselektronik und in der Automotive-Branche – etwa zur Messung längerer linearer Wegstrecken, zur Winkelpositionsmessung, zur Steuerung von Fahrzeugen sowie zur Erfassung von Pedal- oder Ventilstellung. In Automotive-Anwendungen ermöglichen die Sensoren durch ihre dreidimensionalen Messfunktionen und hohe Temperaturbeständigkeit den Einsatz sowohl im Fahrzeuginnenraum als auch im Motorraum.

Die neue Sensorfamilie misst das Magnetfeld in drei orthogonalen Dimensionen und fungiert als I²C- oder SPI-Bus-Slave. Die Bauteile zeichnen sich durch eine verbesserte magnetische Leistung und hohe Messgenauigkeit aus, mit einer äußerst geringen Abweichung über ihre gesamte Lebensdauer (X/Y < 1,7% X-Y/Z = 6,75%). Das 3D-Magnetmessprinzip sowie die durch die Konfigurierbarkeit des Sensors ermöglichte Plattformflexibilität tragen zur Reduzierung der benötigten Systemkomponenten bei. Zudem reduziert der integrierte Wake-up-Modus den Energiebedarf des Systems erheblich. Der TLE493D-X3XX unterstützt Versorgungsspannungen von 3,3 V sowie 5 V und bietet 3D-Magnetfeldmessbereiche von ±50 mT, ±100 mT und ±160 mT. Mit diesen linearen Magnetfeldbereichen eignen sich die Sensoren ideal für die Steuerung von Bedienelementen in Infotainment- und Navigationssystemen sowie Multifunktionslenkrädern. Überdies sind die Bauteile für den zuverlässigen Betrieb im Temperaturbereich von -40°C bis 150°C ausgelegt.

Verfügbarkeit

Die magnetischen 3D-Sensoren TLE493D-W3B6-Bx, TLE493D-P3B6 und TLE493D-P3I8 der XENSIV™-Serie sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/magnetic-sensors/magnetic-position-sensors/3d-magnetics.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

