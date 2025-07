Infineon erhält Business Partner Award von DENSO

München, 2. Juli 2025 – DENSO, ein führender Mobilitätszulieferer, hat die Infineon Technologies AG im Rahmen seiner jährlichen North America Business Partner Convention (NABPC) mit dem 2025 North America Business Partner Award in der Kategorie „Value Leader“ ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung versammelte DENSO rund 150 Lieferantenvertreter aus ganz Nordamerika, um 15 hervorragende Geschäftspartner zu würdigen.

„Wir fühlen uns geehrt, von DENSO als herausragender Geschäftspartner im Jahr 2024 ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Andrew Hunter, Regional Segment Head of Automotive Americas bei Infineon. „Unser gemeinsamer Erfolg auf dem sich schnell entwickelnden Automotive-Markt basiert auf unserem Streben nach Spitzenleistungen. Wir sind stolz darauf, auch weiterhin mit einem der weltweit führenden Anbieter von Mobilitätslösungen zusammenzuarbeiten.“

Infineon beliefert DENSO mit einer breiten Palette an Produkten und Systemlösungen in Null-Fehler-Qualität – darunter die Mikrocontroller AURIX™ und PSOC™, OptiMOS™ und MOSFETs für den Automotive-Bereich sowie Radarsensoren – um Funktionen wie Motor- und Karosseriesteuerung, Elektrifizierung, Sicherheit und autonomes Fahren zu unterstützen.

Die DENSO Business Partner Awards werden an Unternehmen verliehen, die sich durch eine außergewöhnliche Lieferantenpartnerschaft in Bereichen wie Qualität, Service, Technologie, Wert und Nachhaltigkeit hervorheben.

Ein zentrales Thema der diesjährigen NABPC war, wie DENSO und seine Zulieferer auch in Zeiten eines sich wandelnden Marktumfelds gemeinsam erfolgreich sein können. Im Verlauf der Veranstaltung betonten die Führungskräfte von DENSO, wie wichtig es ist, starke Beziehungen zu pflegen, flexibel zu sein und die gegenseitigen Stärken zu nutzen, um Herausforderungen zu meistern und auch weiterhin eine sauberere und sicherere Mobilität voranzutreiben.

„Angesichts der zahlreichen Veränderungen, denen unsere Branche derzeit gegenübersteht, müssen wir flexibel und widerstandsfähig bleiben, um unseren Kunden weiterhin zuverlässige Leistungen bieten zu können“, sagt Kim Buhl, Vice President der North America Purchasing Group bei DENSO. „Das gelingt uns nur mit der Unterstützung unserer Lieferanten. Deshalb gratulieren wir in diesem Jahr nicht nur denjenigen, die durch außergewöhnliche Leistungen einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von DENSO geleistet haben, sondern danken auch unserem gesamten Lieferantennetzwerk für die Zusammenarbeit. Wir rufen alle unsere Partner dazu auf, gemeinsam mit uns neue Herausforderungen anzunehmen und Chancen zu ergreifen, um zusammen zu einer besseren Welt beizutragen.“

Über DENSO

DENSO mit Hauptsitz in Kariya, Japan, ist ein weltweit führender Mobilitätszulieferer mit einem Jahresumsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Technologien und Komponenten für nahezu alle Fahrzeugmarken und -modelle, die heute auf den Straßen unterwegs sind. Mit der Fertigung als Kerngeschäft investiert DENSO in rund 180 Werke weltweit, um attraktive Karrieremöglichkeiten zu schaffen und unter anderem innovative Produkte in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebssysteme, Thermomanagement und Mobilitätselektronik herzustellen, die die Mobilität von morgen mitgestalten. Durch die Entwicklung dieser Lösungen ebnen die 158.000 Mitarbeiter des Unternehmens weltweit den Weg für eine Mobilitätszukunft, die das Leben verbessert, Verkehrsunfälle vermeidet und die Umwelt schützt. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endete, investierte DENSO rund 8,6 Prozent seines weltweiten Konzernumsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen zu den weltweiten Aktivitäten von DENSO sind erhältlich unter https://www.denso.com/global/en/.

In Nordamerika hat DENSO seinen Hauptsitz in Southfield, Michigan und beschäftigt über 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fast 50 Standorten in den USA, Kanada und Mexiko. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endete, erzielte DENSO in Nordamerika einen konsolidierten Umsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über die Aktivitäten von DENSO in der Region und Karrieremöglichkeiten sind erhältlich unter https://www.denso.com/us-ca/en/.