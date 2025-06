Infineon präsentiert strahlungstolerantes Speicherportfolio für Missionen in niedriger Erdumlaufbahn

München, 18. Juni 2025 – Rund 10.000 Satelliten umkreisen derzeit unseren Planeten in einer niedrigen Erdumlaufbahn (low Earth orbit; LEO) und versorgen die Erde mit Internetzugang, Erdbeobachtungsdaten, Kommunikationsdiensten, Wetterinformationen und weiteren Daten. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen in geostationärer Erdumlaufbahn (GEO) werden LEO-Satelliten in größerer Stückzahl gestartet, um eine ausreichende Abdeckung zu erreichen. Da sie sich in einer weniger strahlenintensiven Umgebung befinden, erfordern LEO-Satelliten andere elektrische Komponenten als ihre GEO-Pendants. Um die Entwicklung dieser Anwendungen zu unterstützen, bringt die Infineon Technologies AG ein neues Portfolio strahlungstoleranter Speicherprodukte auf den Markt, das speziell auf den schnell wachsenden NewSpace-Markt zugeschnitten sind.

Der Begriff „NewSpace“ bezieht sich auf die Kommerzialisierung der Weltraumforschung durch private Unternehmen und Start-ups, die oft weniger staatlicher Aufsicht unterliegen als traditionelle Raumfahrtprogramme. Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach globaler Konnektivität (Direct-to-Cell) arbeiten NewSpace-Initiativen daran, LEO-Satellitenkonstellationen mit dem Internet der Dinge (IoT) zu verknüpfen, um eine besser vernetzte und effizientere Welt zu schaffen. Diese Missionen basieren in der Regel auf kleineren Satelliten – von Nanosatelliten bis hin zu 250 kg schweren Modellen – und zeichnen sich durch kürzere Missionsdauern und geringere Kosten aus. Dies ermöglicht den Aufbau großflächiger LEO-Konstellationen. Durch die niedrigeren Startkosten und die reduzierte Strahlenbelastung im LEO können viele NewSpace-Anwendungen von handelsüblichen Komponenten (COTS) profitieren. Diese bieten eine robuste Leistung, ohne dass spezielle militärische oder luft- und raumfahrtspezifische Qualifikationen erforderlich sind.

Das NewSpace-Speicherportfolio von Infineon umfasst drei Produktfamilien: energieeffiziente, strahlungstolerante F-RAMs, QSPI-NOR-Flash-Speicher mit 256 Mbit und 512 Mbit Speicherdichte sowie 256 Mbit/512 Mbit pseudostatische RAMs (pSRAM). Diese Bauteile bieten eine optimale Kombination aus Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig reduzierten Abmessungen, Gewicht, Energiebedarf und Kosten (SWaP-c). Die F-RAMs arbeiten in einem breiten MIL-Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C, während die NOR-Flash- und pSRAM-Bauteile einen Bereich von -40 °C bis +125 °C unterstützen. Die Strahlungsfestigkeit beträgt 50 krad(Si) für die F-RAMs, 30 krad(Si) für die NOR-Flash-Speicher und 100krad(Si) für pSRAMs. Weitere Vorteile sind ein einheitlicher Chargen- und Datumscode und eine 100-prozentige elektrische Prüfung, um einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften sind die Speicherprodukte von Infineon ideal für kurzlebige, hochredundante und großangelegte LEO-Konstellationen.

Die pSRAMs von Infineon sind die ersten ihrer Art für NewSpace. Sie bieten einen einzigartigen Speichertyp, dessen Speicherarray intern wie ein DRAM strukturiert ist, sich aber wie ein statisches RAM (SRAM) präsentiert. Die pSRAMs sind eine stromsparende und leistungsstarke Lösung mit geringer Pinanzahl, die sich ideal für Datenpufferungs­anwendungen mit hohem Durchsatz eignet.

Strahlungstolerante Stromversorgungslösungen von IR HiRel ergänzen das Speicherangebot

Zusätzlich zu den NewSpace-Speicherlösungen bietet die IR HiRel-Gruppe von Infineon ein umfangreiches Portfolio strahlungstoleranter Stromversorgungskomponenten für die kommerzielle Raumfahrt. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie umfasst das Portfolio hochzuverlässige, kosteneffiziente Leistungs-MOSFETs, die speziell für LEO-Missionen mit einer Dauer von zwei bis fünf Jahren optimiert wurden. Die Bauteile sind in 60-V- und 150-V-Ausführungen als N- und P-Kanal-Varianten erhältlich, AEC-Q101-qualifiziert und werden in einem robusten Kunststoffgehäuse für die Oberflächen- oder Durchsteckmontage angeboten. Sie sind für eine TID von 30 krad(Si) ausgelegt und erfüllen damit die Strahlungsanforderungen moderner LEO-Missionen.

Verfügbarkeit

Die NewSpace-Speicher- und Stromversorgungsprodukte von Infineon sind über die autorisierten Vertriebspartner Arrow und Avnet erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/hirelmemory.