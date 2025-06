Infineon integriert CAPSENSE™ in PSOC™ HV-Mikrocontroller für smarte Sensoren und Aktuatoren inklusive fortschrittlicher Touch-Sensing-Anwendungen

München, 12. Juni 2025 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre PSOC™ 4 HV-Mikrocontroller (MCU)-Plattform um die PSOC 4 HVMS-Produktfamilie. Die neue Produktfamilie wurde speziell für platzkritische Sensor- oder Aktuatoranwendungen optimiert, indem sie Hochspannungsfunktionalität und fortschrittliche analoge Sensorfunktionen in einen Standard-Mikrocontroller integriert, der mit einem Minimum an externen Komponenten direkt an die Autobatterie sowie das Fahrzeugnetzwerk angeschlossen werden kann.

In der Automobilindustrie wird funktionale Sicherheit zunehmend auch in einfachen Mikrocontroller-Anwendungen eingesetzt. Gleichzeitig streben Fahrzeugentwickler kompakte, hochintegrierte Steuergeräte für Anwendungen an, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die wachsende Nachfrage nach intelligenten, optisch ansprechenden Innenräumen und einem verbesserten Fahrerlebnis sorgt zudem für eine steigende Nachfrage nach robusten, kapazitiven Sensorlösungen, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bringt Infineon die PSOC 4 HVMS MCU-Familie auf den Markt. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Automotive-Anwendungen, darunter Human-Machine-Interface-Anwendungen (HMI) wie Touch-Tasten, Schieberegler, Touchpads, Hands-on-Erkennung in Lenkrädern, Türgriffe für den Fahrzeugzugang, Insassenerkennung, Fensterheber, Sitzverstellung und Schiebedachsteuerung. Über HMI hinaus kann die PSOC 4 HVMS auch in Systemen wie der Innen- und Außenbeleuchtung oder elektrischen Zusatzheizungen eingesetzt werden.

Die PSOC 4 HVMS-Mikrocontroller basieren auf dem ARM® Cortex®-M0+-Prozessor und bieten bis zu 128 KB integrierten Flash-Speicher und 16 KB SRAM. Die MCUs bieten ein vorgetestetes Subsystem indem sie einen LIN- und CXPI-Transceiver sowie einen Low dropout (LDO) für den Betrieb direkt an der Fahrzeugbatterie integrieren. Damit vereinfachen sie den Entwicklungsaufwand bei minimalem Patzbedarf auf der Platine. Zur Unterstützung von Touch Sensing oder anderen Anwendungen, die eine präzise Kapazitätsmessung erfordern, verfügen die Bauteile über die neueste CAPSENSE™-Technologie der 5. Generation. Mit verbessertem Signal-Rauschverhältnis und geringerer Stromaufnahme kann diese Technologie zuverlässig auch mit höheren parasitären Kapazitäten umgehen. Zudem verfügt die MCU-Familie über umfangreiche analoge Funktionen, darunter einen 12-Bit-SAR-ADC, bis zu zwei Operationsverstärker sowie energieeffiziente Komparatoren.

Die Mikrocontroller erfüllen die Anforderungen an funktionale Sicherheit gemäß ISO26262 ASIL-B und sind so konzipiert, dass sie auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 125°C sicher arbeiten. Die PSOC 4 HVMS-Familie wird in kompakten QFN-Gehäusen mit benetzbaren Seitenwänden geliefert, die Skalierbarkeit und Pin-Kompatibilität über verschiedene Komponenten hinweg bieten. Darüber hinaus werden die MCUs von einem robusten Software-Ökosystem unterstützt, zu dem auch die Automotive Peripheral Driver Library (AutoPDL) gehört, die gemäß den Standards der Automotive-Branche und den ISO26262-Anforderungen entwickelt wurde. AutoPDL-Treiber bieten eine kostengünstige, ASIL-konforme Lösung mit optimiertem Footprint. Die Automotive MiddleWare library for Capacity Sensing (CAPSENSE MW) bietet Software-Unterstützung für eine hochgenaue und zuverlässige Abtastung, während die Automotive Safety Library (SafeTLib-Bibliothek) die Systemzuverlässigkeit erhöht. Für die Entwicklung und Evaluierung steht den Ingenieuren die ModusToolbox™, eine umfassend integrierte Entwicklungsumgebung von Infineon, zur Verfügung.

Verfügbarkeit

Die PSOC 4 HVMS-Mikrocontroller sowie entsprechende Entwicklungstools sind bei Infineon und autorisierten Distributoren verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/psochvms.