Infineon präsentiert XENSIV™ TLE4802SC16-S0000 mit induktiver Sensorik für höhere Genauigkeit und Leistung

München, 10. Juni 2025 – Infineon Technologies AG bringt mit dem XENSIV™ TLE4802SC16-S0000 einen induktiven Sensor auf den Markt, der die Leistung von Fahrwerksanwendungen im Automotive-Bereich verbessert. Der Sensor ermöglicht hochpräzise Drehmoment- und Winkelmessungen bei gleichzeitig hoher Streufeldrobustheit und unterstützt die digitale Signalübertragung über SENT- oder SPC-Protokolle. Er erreicht eine hochpräzise Messung, ohne dass eine zusätzliche Abschirmung erforderlich ist. Der Sensor ist für den Einsatz in elektrischen Servolenkungen – einschließlich Drehmoment- und Lenkwinkelsensoren – sowie in Pedal- und Fahrwerkanwendungen ausgelegt und bietet dabei sowohl hohe Flexibilität als auch Zuverlässigkeit.

Der XENSIV TLE4802SC16-S0000 kombiniert einen Spulensystemtreiber, Signalaufbereitungsschaltungen und einen digitalen Signalprozessor (DSP) auf einem Chip. Der Sensor verfügt über einen Überspannungs- und Verpolungsschutz und wird in einem RoHS-konformen, halogenfreien TSSOP-16-Gehäuse für die Oberflächenmontage geliefert. Er ist gemäß AECQ100, Grade 0, für den Einsatz in einem weiten Temperaturbereich von

-40°C bis 150°C qualifiziert. Darüber hinaus erfüllt der Sensor die Anforderungen der ISO 26262 und ist damit ideal für sicherheitskritische Systeme geeignet. Eine integrierte Cybersicherheitsfunktion schützt die Systemkommunikation zuverlässig vor Man-in-the-Middle-Angriffen. Der TLE4802SC16-S0000 ist das erste Mitglied einer neuen Familie an induktiven Sensoren, für die weitere Varianten geplant sind.

Verfügbarkeit

Der TLE4802SC16-S0000 ist ab sofort erhältlich und kann in Musterstückzahlen oder für die Serienproduktion bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/inductive-position-sensing.