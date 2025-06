Infineon und Typhoon HIL beschleunigen Entwicklung von xEV-Leistungselektronik mit echtzeitfähiger Hardware-in-the-Loop-Plattform

München, 5. Juni 2025 – Die Infineon Technologies AG stellt gemeinsam mit Typhoon HIL, einem führenden Anbieter von Hardware-in-the-Loop (HIL)-Simulationslösungen, eine vollständig integrierte echtzeitfähige Entwicklungs- und Testumgebung für Schlüsselelemente von xEV-Antriebsstrangsystemen vor. Mit dem integrierten HIL-Simulator von Typhoon steht Kunden, die mit den AURIX™ TC3x/TC4x-Automotive-Mikrocontrollern (MCUs) von Infineon arbeiten, nun eine komplette HIL-Simulations- und Testlösung zur Verfügung. Der Simulator bietet eine Plug-and-Play-Schnittstelle über die Infineon TriBoard Interface Card für die Emulation von Motorantrieb, On-Board-Ladegerät, BMS und Leistungselektronik.

„Entwickler von xEV-Komponenten – darunter Motorantriebe, Batteriemanagementsysteme, On-Board-Ladegeräte und DC-DC-Wandler – setzen zusätzlich zu Software-in-the-Loop (SIL) und simulationsbasierten Ansätzen verstärkt auf Controller-Hardware-in-the-Loop (C-HIL). Damit lassen sich sowohl beim Prototyping als auch beim Testen schnell Ergebnisse erzielen und Iterationen beschleunigen“, sagt Christopher Thibeault, Director of Partnership & Ecosystem Management Automotive Americas bei Infineon Technologies. „Mit der bewährten Echtzeit-HIL-Plattform von Typhoon können unsere AURIX-Kunden auf eine Design- und Testumgebung zugreifen, die ihnen hilft, ihre auf zuverlässiger Elektronik basierenden Automotive-Lösungen schneller auf den Markt zu bringen.“

Die von Infineon und Typhoon HIL angebotene Lösung umfasst einen von mehreren Typhoon HIL-Simulatoren für digitale Echtzeittests. Hinzu kommt eine umfassende Suite aus Testbed-Hardware- und Software-Tools sowie die Infineon TriBoard Interface Card. Diese unterstützt die Infineon AURIX TC3xx- und TC4xx-Evaluierungsboards und wird direkt in eine einzelne Reihe von DIN41612-Anschlüssen an der Frontplatte des HIL-Simulators eingesteckt. Die Lösung rationalisiert Validierungsabläufe, beschleunigt Design- und Testprozesse und reduziert Entwicklungskosten und Komplexität für Kunden. Zusätzlich stellt Typhoon HIL ein Automotive Communication Extender-Produkt für seine HIL-Simulator-Lösung auf Basis eines AURIX TC3xx-Prozessors zur Verfügung. Dieses bietet eine erweiterte Kommunikationsschnittstelle, die es Kunden ermöglicht, eine größere Anzahl unterschiedlicher Steuergeräte über CAN-, CAN FD-, LIN- und SPI-Protokolle anzuschließen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem führenden IC-Anbieter im Automobilbereich, um Entwicklern von Mikrocontrollern eine Plattform für die Entwicklung und das Testen von AURIX-basierten Steuergeräten bereits vor Abschluss des Hardware-Designs bereitzustellen“, sagt Petar Gartner, Director of HIL Solutions bei Typhoon HIL. „Unsere gemeinsamen Kunden gewinnen einen Wettbewerbsvorteil, indem sie ihre Design- und Testabläufe beschleunigen und gleichzeitig die Kosten senken, was letztlich einen Marktvorteil bedeutet.“

Verfügbarkeit

Die TriBoard Interface Card ist ab sofort erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/partners/design-partners/typhoon-hil/. Weitere Informationen zur Verwendung der Typhoon HIL Plattform mit Infineon AURIX Mikrocontrollern sind erhältlich unter https://www.typhoon-hil.com/products/hil-interfaces/hil-infineon-interface-cards.

Über Typhoon HIL

Typhoon HIL ist Marktführer für ultra-hochauflösende Hardware-in-the-Loop-Lösungen (HIL), die Innovationen in den Bereichen Industrieelektronik, E-Mobilität und Netzmodernisierung beschleunigen. Die vertikal integrierten Lösungen ermöglichen eine Wertsteigerung, sodass Kunden die Markteinführungszeit verkürzen, Kosten senken und die Qualität verbessern können. Typhoon HIL hat sich der technischen und geschäftlichen Exzellenz verschrieben und hat es sich zur Aufgabe gemacht, umweltfreundliche und nachhaltige Energietechnologien zu entwickeln und zu fördern, die skalierbar sind. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.typhoon-hil.com.