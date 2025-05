Infineon liefert Leistungsmodule für Traktionsumrichter der R2-Plattform von Rivian

München, 19. Mai 2025 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) beliefert Rivian mit Leistungsmodulen für Traktionsumrichter in der R2-Plattform des Automobilherstellers. Die R2-Plattform wird Siliziumkarbid- (SiC) und Silizium- (Si) Module aus Infineons HybridPACK™ Drive G2-Familie verwenden. Die Lieferung wird voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen. Darüber hinaus wird Infineon weitere Produkte für die Plattform liefern, darunter AURIX™ TC3x-Mikrocontroller und Power-Management-ICs.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit innovativen Automobilunternehmen wie Rivian die Leistung und Reichweite von Elektrofahrzeugen zu verbessern“, sagt Stefan Obersriebnig, Leiter der Produktlinie für Hochspannungsmodule in der Automotive Division von Infineon. „Unsere Einsatz für Innovationen und Null-Fehler-Qualität hat uns zum bevorzugten Partner der Automobilindustrie gemacht. Mit unserem breiten Produktportfolio, unserer Systemkompetenz und unseren Fertigungskapazitäten sind wir ein zentraler Enabler für emissionsfreie und nachhaltige Mobilität.“

HybridPACK Drive ist die marktführende Power-Modulfamilie von Infineon für Elektrofahrzeuge. Mit mehr als 10,5 Millionen verkauften Einheiten seit 2017 trägt sie maßgeblich zur Verbreitung der Elektromobilität bei. Dieser Wandel führt zu einem starken Marktwachstum für Leistungshalbleiter, insbesondere für solche auf Basis von Wide-Bandgap-Materialien (WBG) wie SiC.

Mit der Erweiterung seines Werks in Kulim baut Infineon die weltweit wettbewerbsfähigste 200-Millimeter-SiC-Fertigungsstätte und stärkt seine marktführende Rolle als Lieferant hochwertiger und großvolumiger Produkte für die Automobilindustrie. Als „Infineon One Virtual Fab“ für hochinnovative WBG-Technologien teilen sich die Produktionsstätten in Kulim und Villach Technologien und Prozesse. Dies ermöglicht einen schnellen Produktionshochlauf sowie eine reibungslose und hocheffiziente Fertigung von SiC- und Galliumnitrid- (GaN) Produkten und untermauert Infineons technologische Führungsposition im gesamten Spektrum aller Leistungshalbleitermaterialien – sowohl in Silizium als auch in SiC und GaN.

Über Rivian

Rivian (NASDAQ: RIVN) ist ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der wegweisende Elektrofahrzeuge sowie Software und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs entwickelt und produziert. Das Unternehmen stellt innovative und technologisch fortschrittliche Produkte her, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit überzeugen und den weltweiten Übergang zu emissionsfreiem Verkehr und Energie beschleunigen sollen. Die Fahrzeuge von Rivian werden in den USA gefertigt und direkt an private und gewerbliche Kunden verkauft. Ob für Familien auf neuen Abenteuern oder die Elektifizierung von Flotten im großen Maßstab – alle Fahrzeuge von Rivian teilen ein gemeinsames Ziel: die Erhaltung der natürlichen Welt für künftige Generationen.