Infineon und Visteon entwickeln fortschrittliche Leistungswandler für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation

München, 9. Mai 2025 – Die Infineon Technologies AG, führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automotive-Industrie, und die Visteon Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Cockpit-Elektronik, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zur gemeinsamen Entwicklung von Antriebssträngen der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge unterzeichnet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Infineon und Visteon Leistungswandler auf Basis von Infineon-Halbleitern entwickeln und integrieren. Der Fokus liegt auf Bauteiltechnologien mit großer Bandlücke (Wide Bandgap; WBG), die gegenüber siliziumbasierten Halbleitern deutliche Vorteile bei der Energieumwandlung bieten. Dazu zählen eine höhere Leistungsdichte, ein höherer Wirkungsgrad sowie eine bessere thermische Leistung. Damit tragen die Bauteile zu einer verbesserten Effizienz und geringeren Systemkosten bei Leistungswandlermodulen der nächsten Generation für den Automotive-Bereich bei.

Zukünftige Antriebsstrang-Anwendungen von Visteon für Elektrofahrzeuge, die mit CoolGaN™ (Galliumnitrid) und CoolSiC™ (Siliziumkarbid)-Bauteilen von Infineon ausgestattet sind, könnten Batterieanschlussboxen, DC/DC-Wandler und On-Board-Ladegeräte umfassen. Die daraus resultierenden Antriebsstrangsysteme werden den höchsten Ansprüchen an Effizienz, Robustheit und Zuverlässigkeit genügen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Infineon können wir hochmoderne Halbleitertechnologien integrieren, die für die Verbesserung des Wirkungsgrads der Energieumwandlung und der Gesamtsystemleistung von Elektrofahrzeugen der nächsten Generation unerlässlich sind“, sagt Dr. Tao Wang, Leiter der Electrification-Produktlinie der Visteon Corporation. „Mit dieser Zusammenarbeit werden wir Technologien vorantreiben, die den Übergang zu einem nachhaltigeren und effizienteren Ökosystem der Mobilität beschleunigen.“

„Visteon ist ein anerkannter Innovator, der frühzeitig neue Technologien einsetzt. Deshalb ist das Unternehmen für uns ein idealer Partner“, sagt Peter Schaefer, Chief Sales Officer Automotive von Infineon. „Gemeinsam werden wir die Möglichkeiten der Elektrofahrzeugtechnologie weiter ausbauen und der globalen Automobilindustrie erstklassige Lösungen anbieten.“

Über Visteon

Visteon treibt die Mobilität durch innovative Technologielösungen voran, die eine softwaredefinierte Zukunft ermöglichen. Das hochmoderne Produktportfolio des Unternehmens vereint digitale Cockpit-Innovationen, fortschrittliche Displays, KI-unterstützte Softwarelösungen und integrierte EV-Architekturlösungen. Mit seiner Expertise in den Bereichen Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Zweiräder arbeitet Visteon mit globalen OEMs zusammen, um sicherere, sauberere und besser vernetzte Fahrten zu ermöglichen. Visteon hat seinen Hauptsitz in Van Buren Township, Michigan, und ist weltweit in 18 Ländern mit einem globalen Netzwerk von Innovationszentren und Produktionsstätten vertreten. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 3,87 Milliarden US-Dollar und sicherte sich 6,1 Milliarden US-Dollar an neuen Aufträgen.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.visteon.com.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse

