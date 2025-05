Infineon NOR-Flash-Speicherfamilie SEMPER™ erhält ASIL-D-Zertifizierung für funktionale Sicherheit

München, 8. Mai 2025 – Der branchenführende SEMPER™ NOR-Flash-Speicher der Infineon Technologies AG wurde von SGS-TÜV nach ASIL-D, der höchsten Zertifizierungsstufe für funktionale Sicherheit, zertifiziert. Nach einer umfassenden Analyse der Produktsicherheitsdokumentation gemäß der Norm ISO 26262:2018 haben externe Experten der renommierten Prüfgesellschaft bestätigt, dass die SEMPER-Bauteile die strengsten Sicherheitsanforderungen für Automotive-Anwendungen erfüllen.

Im Rahmen des schnellen Aufkommens softwaredefinierter Fahrzeuge, bei denen mikroelektronische Bauteile die Funktionsfähigkeit, Leistung und Sicherheit von Fahrzeugen bestimmen, verlangen globale OEMs und Regulierungsbehörden höchste Sicherheitsstandards für elektronische Systeme – von der Motorsteuerung und dem Batteriemanagement bis hin zu fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen und autonomem Fahren.

„Fahrzeugelektronik erfordert ein Höchstmaß an funktionaler Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die ASIL-D-Zertifizierung unserer SEMPER NOR Flash-Bauteile unterstreicht unser Engagement, die besten Speicherprodukte für die Automobilindustrie anzubieten“, sagt Rainer Hoehler, Senior Vice President und General Manager Memory Solutions bei Infineon. „Infineon ist weltweit führend bei NOR Flash-Speicherprodukten für die Automobilindustrie und hat als erster NOR-Hersteller Produkte auf den Markt gebracht, die gemäß der Funktionssicherheitsnorm ISO 26262 entwickelt wurden. Wir sind stolz darauf, dass die Experten von SGS-TÜV unsere Leistungen im Bereich der funktionalen Sicherheit zertifiziert haben, und ermutigen unsere Kunden, SEMPER NOR-Produkte in ihren anspruchsvollsten Anwendungen zu verwenden.“

Die ASIL-D-Zertifizierung gilt für das gesamte Produktportfolio von SEMPER NOR, einschließlich QSPI, HYPERBUS™ und JEDEC xSPI-Octal-Schnittstellen, Speicherkapazitäten von 256 Megabit bis 2 Gigabit sowie BGA-, WSON- und SOIC-Gehäusen. Die Produkte sind nach AEC-Q100 Grade 1 qualifiziert und werden heute in zahlreichen Automotive-Anwendungen eingesetzt, darunter Fahrerassistenzsysteme, Zonensteuerung, Gateways und digitale Cockpits. Um die Integration von funktionalen Sicherheitsfunktionen in Kundensysteme zu vereinfachen, stellt Infineon zudem das Webportal Memory Solutions Hub und das Software-Entwicklungspaket SEMPER SDK Safe zur Verfügung – beides erhältlich unter infineon.com.

Verfügbarkeit

ASIL-D-zertifizierte SEMPER-Produkte, darunter die Produktfamilien S25HS/HL-T QSPI, S26HS/HL-T HYPERBUS und S28HS/HL-T JEDEC xSPI Octal, sind ab sofort bei Infineon und autorisierten Distributoren erhältlich. Infineon bietet ein breites Spektrum an Spezialspeicherprodukten und -technologien für viele verschiedene Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie und Rechenzentren an, darunter NOR-Flash, SRAM, FRAM, nvSRAM und HYPERRAM™-Bauteile. Für Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen stellt das Unternehmen außerdem eine Vielzahl strahlungsresistenter und strahlungsgehärteter Speicherlösungen bereit.

Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/cms/en/product/memories/.