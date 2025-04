XENSIV™ Magnetschalter der 4. Generation unterstützen funktionale Sicherheit bis zu ASIL B in Automotive-Anwendungen

München, 24. April 2025 – Bei der Entwicklung von Anwendungen für das autonome Fahren ist die Einhaltung der Norm ISO 26262 entscheidend – sowohl auf System- als auch auf Sensorebene. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bringt die Infineon Technologies AG die Magnetschalterfamilie XENSIV™ TLE4960x auf den Markt. Die TLE4960x-Schalter wurden gemäß ISO 26262 entwickelt und verfügen über Diagnosefunktionen zur Unterstützung von Anwendungen der funktionalen Sicherheit mit Anforderungen bis ASIL B. Sie sind die einzigen ASIL-B-konformen Schalter auf dem Markt, die eine breite Palette von Anwendungen im Automotive-Bereich abdecken, darunter Fensterheber, Schiebedach-Aktoren und Sitzverstellungen. Darüber hinaus sind die Bauteile AEC-Q100-konform und nach Grade 0 qualifiziert, was eine robuste Leistung in rauen Umgebungen ermöglicht.

Die TLE4960x- Bauteile sind für die Messung des Magnetfeldes orthogonal zur Leiterplatte in Z-Richtung ausgelegt und verfügen über einen Open-Drain-Ausgang für Geschwindigkeitsinformationen. Zudem verfügen sie über einen integrierten Überstrom- und Übertemperaturschutz. Die in einem standardisierten SOT23-3 SMD-Gehäuse untergebrachten Sensoren benötigen nur 1,6 mA und arbeiten in einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis 175°C. Durch ihre hervorragende Temperaturstabilität sind sie ideal für den Einsatz in rauen Fahrzeugumgebungen geeignet.

Verfügbarkeit

Die Magnetschalterfamilie XENSIV TLE4960x kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/magnetic-switches.

