Auf der Embedded World 2023 präsentiert Infineon innovative IoT- und Power-Lösungen für eine umweltfreundlichere Zukunft

München – 28. Februar 2023 – Dekarbonisierung und Digitalisierung sind die beiden entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit. Allerdings kann das eine nicht ohne das andere erreicht werden. Auf der Embedded World 2023 in Nürnberg wird die Infineon Technologies AG zeigen, wie ihre innovativen Lösungen für Stromversorgungen entscheidend dazu beitragen, Energieeffizienz und Smart Power auf die nächste Stufe zu heben. Gleichzeitig demonstriert das Unternehmen, wie das umfassende IoT-Portfolio an Sensoren, Aktoren und Mikrocontrollern zuverlässige Konnektivität und robuste Sicherheit bietet. Gemeinsam mit Kunden und Partnern arbeitet Infineon daran, die Herausforderungen zu meistern.

Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ lädt Infineon seine Kundinnen und Kunden zur Messe ein. Zusätzlich können sich diese für die digitale Plattform von Infineon registrieren – der perfekte Ort, um während und nach der Veranstaltung tiefer in die verschiedenen Technologien einzutauchen, die auf der Embedded World vorgestellt werden. Der Infineon-Stand in Halle 4A (Stand Nr. 138) umfasst mehrere Themenschwerpunkte:

Smart Homes und Smart Buildings: Infineon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. Mit einem breiten Portfolio an IoT-Lösungen unterstützt das Unternehmen Hersteller dabei, ihren Kunden komfortablere, sicherere und energieeffizientere Häuser und Gebäude zu bieten, indem sie die neuesten Mikrocontroller-, Sensor-, Sicherheits- und Konnektivitätslösungen von Infineon einsetzen

Smart Mobility: Als führender Anbieter von Lösungen für die Automotive-Industrie konzentriert sich Infineon darauf, intelligente Fahrzeuge mit bewährten Mikrocontroller-, Konnektivitäts-, Sicherheits- und Sensortechnologien für die Branche Wirklichkeit werden zu lassen. Die Mikroelektronik des Unternehmens spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von emissionsfreien Fahrzeugen, die intelligent, vernetzt, sicher und zuverlässig sind

Smart Factory: Mit Halbleitern ermöglicht Infineon die intelligente Fabrik und ist damit einer der Hauptakteure bei der Entwicklung von Industrie 4.0, auch bekannt als Industrial IoT. Auf diese Weise unterstützt Infineon produzierende Unternehmen dabei, umweltfreundlicher zu werden und eine höhere betriebliche Effizienz zu erreichen

Makers' Corner: Angetrieben von der Leidenschaft der Maker, Bastlerinnen und Bastler, Studierenden und Technik-Enthusiastinnen und -Enthusiasten, bietet Infineon für jede Projektidee die passenden Tools, Services, Kits, Shields und Boards – vom Labor bis zur Fertigung. Unterstützt von Infineon-Fachleuten und einem robusten Entwickler-Ökosystem sowie einer umfangreichen Community bietet das Unternehmen den perfekten Weg, um Ideen zu verwirklichen

Software und Tools: Die bewährten Entwicklungsplattformen von Infineon verschaffen Entwicklerinnen und Entwicklern einen großen Vorteil, indem sie alle nötigen Tools für das gesamte IoT-Spektrum zur Verfügung stellen – von Sensorik und Konnektivität bis hin zu Computing und Sicherheit.

Die Kundinnen und Kunden können sich zudem für den virtuellen Messestand anmelden, um verschiedene Bausteine für eine komfortablere und umweltfreundlichere Zukunft kennenzulernen.

Am Stand von Infineon bietet das Unternehmen eine Reihe von TechTalks. Die sieben Vorträge decken ein breites Spektrum unterschiedlicher Themen ab, von Software bis zu Produkten, von Consumer bis zu Industrie und von Makern bis zu professionell Nutzenden. Alle Einzelheiten zu den Konferenzvorträgen, technischen Workshops und TechTalks von Infineon sind hier erhältlich.

Tägliches Programm der TechTalks

“Build battery-free actuation and sensing IoT devices with Infineon’s NFC energy-harvesting technology” um 10:00 Uhr, präsentiert von Qi Zhu and Stathis Zafiriadis

“No future of digitalization without security: hardware, software, standards” um 11:00 Uhr, präsentiert von Daniel Huebner

„AURIX™ TC4x family for next-generation eMobility, ADAS, automotive E/E architectures and affordable artificial intelligence (AI) applications“ um 12:00 Uhr, präsentiert von Michael Arzberger und Felipe Taguchi

„Simplifying Embedded Design with ModusToolbox“ um 13:00 Uhr, präsentiert von Gary Sugita

„Mobile Warehouse Robot“ um 14:00 Uhr, präsentiert von Jarmakani Walid

„TRAVEO Advances Automotive MCU Capabilities for Automotive Graphic Instrument Systems“ um 15:00 Uhr, präsentiert von Christian Bauch und Marcel Gluebert

„Product Development based on fast prototyping“ um 16:00 Uhr, präsentiert von Daniel Gernert.

Folgende Vorträge sind Bestandteil des offiziellen Konferenzprogramms:

„Enhanced Security with TPM 2.0 in automotive for EV-Charging Plug&Charge and Remote Feature Activation“ am 15. März 2023 um 13:45 Uhr, präsentiert von Florian Schreiner,

„Vital Sign and Seat Occupancy Detection using AURIX™ TC3x6 ADAS 60GHz Radar Baseboard (RBB)” am 15. März 2023 um 14:15 Uhr, präsentiert von Dr. Lee Gonzales-Fuentes,

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.