Infineon präsentiert 12 A und 20 A Synchron-Buck-Reglerfamilie mit schneller COT-Architektur für DC-DC-POL-Anwendungen

München, 7 Dezember 2023 – Moderne Stromversorgungssysteme erfordern hocheffiziente und kompakte Regler. Infineon Technologies adressiert diese Herausforderung mit der TDA388xx-Familie, die auf die Märkte Server, KI, Datacom, Telekommunikation und Storage ausgelegt ist. Die 12 A und 20 A Synchron-Abwärtsregler optimieren ihre Leistung mit einem schnellen COT-Steuerungsschema (Constant On-Time). Dieser Ansatz gewährleistet ein schnelles Einschwingverhalten, minimiert die Anzahl der passiven Komponenten und verringert den Platzbedarf auf der Leiterplatte. Sie sind vielseitig und für den Betrieb in einem breiten Eingangsspannungsbereich von 4,0 V bis 16 V ausgelegt. Eine externe Vorspannungsversorgung erweitert den Anwendungsbereich in verschiedenen DC-DC-Anwendungen zusätzlich. Die Markteinführung dieser Regler ermöglicht einen deutlichen Sprung in der Effizienz und Kompaktheit von Stromversorgungssystemen.

Die vier Abwärtsregler der TDA388xx-Familie (TDA38812, TDA38813, TDA38825 und TDA38826) zeichnen sich durch ihre interne Kompensation aus, wodurch die Benutzerfreundlichkeit verbessert und der Bedarf an externen Komponenten reduziert wird. Sie zeichnet sich durch ein flexibles Design aus, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist und umfasst wählbare Schaltfrequenzen und eine Soft-Start-Funktion. Die Regler bieten außerdem eine programmierbare Strombegrenzung für eine präzise Steuerung. Sie unterstützen den Festfrequenz-Dauerleitungsmodus (FCCM) und den diskontinuierlichen Leitungsmodus (DCM). Darüber hinaus ist eine Spannungsnachführung über einen externen Referenzeingang möglich. Diese Flexibilität ist entscheidend für die unterschiedlichen Anforderungen von Stromversorgungssystemen. Diese Eigenschaften tragen zusammen zur Anpassungsfähigkeit und Effizienz der Reglerfamilie bei.

Die TDA388xx-Serie zeichnet sich durch die eingebauten Schutzfunktionen aus, mit denen die Systemsicherheit während eines Störungsfalls gewährleistet wird. Dazu gehören die Vorspannungseinschaltung und die thermisch kompensierte Strombegrenzung. Ein Überspannungsschutz (OVP) und ein Unterspannungsschutz (UVP) sind ebenfalls integriert. Darüber hinaus ist eine thermische Abschaltung für zusätzliche Sicherheit integriert. Die Serie ist in einem ROHS-konformen QFN-21-Gehäuse untergebracht. Sie arbeitet effektiv über einen Temperaturbereich von -40 bis 125°C. Diese Kombination von Eigenschaften macht den TDA38825/26/12/13 ideal für anspruchsvolle Stromversorgungssysteme.

Verfügbarkeit

Die TDA388xx Familie ist in einem Standard QFN-21 (3 mm x 4 mm) Gehäuse erhältlich und kann bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/integrated-pol-voltage-regulators.