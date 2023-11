Infineon erweitert sein ISOFACE™-Produktportfolio um vierkanalige digitale Isolatoren für Industrie- und Automotive-Anwendungen

München – 09. November 2023 – Moderne elektronische Systeme in Automotive- und Industrieanwendungen erfordern eine robuste, effiziente und präzise Datenkommunikation, um optimale Leistung zu gewährleisten. Infineon Technologies stellt dazu seine ISOFACE™ Vierkanal-Digitalisolatoren vor und erweitert damit sein Portfolio an Isolationstechnologien.

Die ISOFACE Vierkanal-Digitalisolatoren sind in zwei Kategorien erhältlich. Die ISOFACE 4DIRx4xxHA-Familie mit AEC-Q100-Qualifikation ist für Automotive-Anwendungen wie Onboard-Charger (OBC), Batteriemanagementsysteme (BMS), Wechselrichter und Motorsteuerung ausgelegt. Die ISOFACE 4DIRx4xxH-Familie ist vollständig gemäß JEDEC qualifiziert und für industrielle Anwendungen wie erneuerbare Energien, Server, Telekommunikation, industrielle Schaltnetzteile (SMPS), Industrieautomation und SPI (isolierte serielle Peripherieschnittstelle) ausgelegt. Die Produkte werden in einem 300 mil PG-DSO-16-Gehäuse mit vier Datenkanälen geliefert. Dadurch wird eine verbesserte Isolierung und eine zuverlässige Datenkommunikation in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.

Die vierkanaligen digitalen ISOFACE-Isolatoren bieten einen Betriebsspannungsbereich von 2,7 bis 6,5 V. Selbst bei diesem weiten Versorgungsspannungsbereich bleibt der Stromverbrauch niedrig und liegt bei maximal 1,6 mA pro Kanal bei Geschwindigkeiten von bis zu 1 Mbit/s mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V und einer Lastkapazität von 15 pF. Darüber hinaus bietet die robuste Coreless-Transformer-Technologie (CT) von Infineon eine hohe Immunität gegen Systemrauschen (Gleichtakt-Immunität von mindestens 100 kV/µs) und hält einer Isolationsspannung von bis zu 5700 Vrms stand.

Die digitalen ISOFACE-Isolatoren sind robust und eignen sich daher ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen extreme Temperaturen auftreten. Die Isolatoren für Anwendungen im Automotive-Bereich zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus, da sie bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis zu +125°C effektiv funktionieren. Sie können mit verschiedenen Umgebungsbedingungen wie Spannungstransienten, elektromagnetischer Interferenz (EMI), elektrostatischer Entladung (ESD) und elektrischen Störungen umgehen und gewährleisten eine zuverlässige Leistung. Ihr präzises Timing, das auf eine geringe Ausbreitungsverzögerung und eine minimale Kanal-zu-Kanal-Fehlanpassung zurückzuführen ist, verringert das Fehlerrisiko und gewährleistet die Datenintegrität. Darüber hinaus erhöht ihre Pin-to-Pin-Kompatibilität die Stabilität von Stromversorgungen und damit die Zuverlässigkeit des gesamten Systems.

Die Isolatoren sind in der Lage, das Signalrauschen über einen weiten Versorgungsspannungsbereich zu minimieren. Ihre präzise Timing-Leistung und ihre Kompatibilitätsmerkmale ermöglichen Designs mit hoher Leistungsdichte. Die Zertifizierung auf Bauteil- und Systemebene vereinfacht Sicherheitszulassungen und verkürzt die Markteinführungszeit. Damit sind die digitalen ISOFACE-Isolatoren eine hervorragende Wahl für robuste und effiziente elektronische Systeme.

Verfügbarkeit

Produktmuster der ISOFACE-Vierkanal-Digitalisolatoren für die sechs Varianten und die Starterkits sind ab sofort verfügbar. Die verbleibenden zwei Varianten (4DIR0400HX und 4DIR0401HX) mit (4+0)-Konfiguration werden im vierten Quartal 2023 verfügbar sein. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/digitalisolators