Hochspannungs-MCU mit USB-C PD und Buck-Boost-Laderegler vereinfacht das Design von Embedded-Systemen

München – 8. März 2023 – USB-C hat sich im Bereich der Consumer-Elektronik durchgesetzt und wird voraussichtlich einen Großteil der herkömmlichen Netzteile bis zu 240 W ersetzen. Mit dem Übergang zu USB-C-basierten Gleichstromquellen werden Schnellladeprotokolle allgegenwärtig und verbessern die Funktionalität und das Benutzererlebnis. Um diesem Trend gerecht zu werden, hat die Infineon Technologies AG den EZ-PD™ PMG1-B1 auf den Markt gebracht, welcher die EZ-PD PMG1-Familie von Hochvolt-Mikrocontrollern (MCU) mit USB-C-Power Delivery (PD) ergänzt.

Der PMG1-B1 PD-MCU ist eine Single-Chip-Lösung, die einen USB-C-PD-Controller, einen Buck-Boost-Batterieladecontroller, Hochspannungsschutzschaltungen und einen Mikrocontroller integriert. Sie eignet sich für batteriebetriebene Anwendungen wie beispielsweise Elektrowerkzeuge, Körperpflegegeräte, Smart Home- und andere tragbare Geräte.

„Als Marktführer bei USB-C-PD-Mikrocontrollern freuen wir uns, den neuen PMG1-B1-PD-MCU vorzustellen, der OEMs die Integration von USB-C-PD in batteriebetriebene Systeme erleichtert“, sagt Ganesh Subramaniam, Senior Vice President und General Manager Wired Connectivity Solutions bei Infineon. „Der MCU bietet ein einzigartiges Integrationslevel und vereint USB-C PD-Konnektivität, Batterieladung, Hochspannungsschutz und MCU-Funktionen auf einem einzigen Chip.“

Der Chip ist USB-PD-3.1-zertifiziert und basiert auf dem bewährten EZ-PD™-Stack von Infineon, der die Konformität und Interoperabilität mit den neuesten USB-C- und PD-Spezifikationen sicherstellt. Er kombiniert einen USB-C-PD-Controller, einen Buck-Boost-Batterieladecontroller, einen 32-Bit-Arm®-Cortex®-M0-Prozessor mit einem 128-KB-Flash-Speicher-MCU und eine Reihe von analogen und digitalen periphären Schaltungen wie Timer, UART, SPI, I²C-Schnittstellen und PWMs. Darüber hinaus verfügt der PMG1-B1 über weitere HV Schaltkreise wie V BUS -gespeiste Spannungsregler, FET-Gate-Treiber und umfangreiche Fehlerschutzschaltungen, einschließlich Überspannungs-, Überstrom- und V BUS -CC-Kurzschlussschutz, sodass ein robuster und zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist.

Der PMG1-B1 PD MCU unterstützt einen breiten Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 24 V mit einer Toleranz von 40 V und einer programmierbaren Schaltfrequenz (150 bis 600 kHz), um bis zu 100 W (20 V, 5 A) Leistung an den USB-C-Anschluss zu liefern. Das ermöglicht das Laden von 2- bis 5-Zellen-Akkus in einer integrierten USB-C PD MCU-Lösung. Mit seinem hohen Integrationsgrad bietet der MCU eine Footprint-optimierte Ein-Chip-Lösung und eine reduzierte Stückliste (BOM) für Kunden.

Um die Entwicklung von Anwendungen zu unterstützen, welche den MCU implementieren, stellt Infineon Entwicklern die Firmware-Entwicklungsumgebung ModusToolbox™ zur Verfügung. Zusammen mit dem entsprechenden Board-Support-Package (BSP) und dem EZ-PD PMG1 Software Development Kit (SDK) ist damit kein Expertenwissen über die Besonderheiten der Baustein-Ressourcen mehr erforderlich.

Verfügbarkeit

Der EZ-PD PMG1-B1 Hochvolt-MCU mit USB-C PD wird in zwei Varianten angeboten, die in Tape-and-Reel- oder Tray-Verpackung erhältlich sind. Beide Varianten sind in einem VQFN-48-Gehäuse erhältlich und können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.infineon.com/pmg1-b1. Das Bauteil wird auf der Embedded World 2023 vorgestellt.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.