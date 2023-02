AIROC™ CYW5459X: Neue Ökosystempartner beschleunigen Design von robusten, nahtlosen Verbindungen für Video- und KI-Edge-Geräte sowie IoT

München – 20. Februar 2023 – Infineon Technologies AG konnte fünf neue Plattform- und Modulpartner gewinnen, die das bewährte AIROC™ CYW5459x Wi-Fi- und Bluetooth®-Kombinationsportfolio unterstützen. Darunter sind die Modulpartner AzureWave, Murata Electronics und Quectel Wireless sowie die Plattform-Partner NVIDIA und Rockchip Electronics Co. Mit diesen neuen Partnern können Endkunden von Infineon ihren Entwicklungszyklus beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung ihres Endprodukts verkürzen.

Der CYW5459x von Infineon und die Partnerlösungen bieten leistungsstarke IoT-Anwendungen mit stabiler Konnektivität selbst in überlasteten Umgebungen und sorgen für nahtloses Video-, Audio- und Datenstreaming innerhalb eines erweiterten Bereichs. Die CYW54590- und CYW54591-Bauteile von Infineon reduzieren zudem den Energiebedarf des Gesamtsystems und funktionieren auch in rauen Temperaturumgebungen. Der Embedded Network Intelligence Agent ermöglicht es Kunden, den Zustand des Netzwerks zu überwachen und per Fernzugriff über die Cloud umsetzbare Entscheidungen zu treffen.

„Die Kombination aus den verbesserten Funktionen des CYW5459x und unseres erweiterten Partner-Supports verbessert das Nutzererlebnis für Telekonferenzen, Audio- und Video-Streaming-Kameras, industrielle Automatisierung und KI-fähige Geräte“, sagt Sivaram Trikutam, Vice President, Wi-Fi Product Line von Infineon. „Mit diesen neuen Möglichkeiten können Kunden sicher sein, dass ihre Live-Streaming-Anwendungen selbst in den am stärksten überlasteten Umgebungen funktionieren. Gleichzeitig wird die Markteinführungszeit verkürzt.“

Die Zusammenarbeit mit den Ökosystempartnern NVIDIA und Rockchip ermöglicht es Kunden, künstliche Intelligenz (KI) und unmittelbare „Entscheidungen“ an der Edge in ihre Geräte zu integrieren. Die weltweit zertifizierten Module von Murata Electronics, AzureWave und Quectel Wireless verkürzen zudem die Design-Zyklen der Kunden deutlich – um drei bis sechs Monate – und reduzieren die Gesamtkosten für die regulatorische Zertifizierung.

Zitate von Partnern

„AzureWave ist ein marktführender Anbieter von zuverlässigen Design-, Fertigungs- und Software-Services für kabellose Modullösungen“, sagt Patrick Lin, Vice President of Product Marketing bei AzureWave. „Wir sind stolz darauf, den Entwicklungsprozess und die Markteinführungszeit unserer Kunden durch Miniaturisierungstechnologien, multifunktionale Designs, umweltfreundliche Funktionen und eine breite Palette von Plattformen sowie Betriebssystemen zu verkürzen. Mit der leistungsstarken und energieeffizienten Wi-Fi-Lösung von Infineon erfüllen wir die Erwartungen unserer Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten, optimierten Designs und außergewöhnlichen Dienstleistungen.“

„Da die Zahl der Video-, Audio- und Daten-Streaming-Anwendungen ständig zunimmt, benötigen wir mehr Lösungen, die unsere wachsenden Anforderungen an einen Always-on-Service für Live-Streaming-Anwendungen erfüllen“, sagt Akira Sasaki, General Manager, Connectivity Module Marketing, Murata. „Unsere Zusammenarbeit mit Infineon beim CYW5459x-Portfolio wird es uns ermöglichen, unseren Kunden besonders nahtlose und zuverlässige Wi-Fi-Verbindungen für Audio- und Video-Streaming-Dienste anzubieten – schnell und kostengünstig.“

„Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unser hochleistungsfähiges Wi-Fi- und Bluetooth-Modul FC80A, das auf der AIROC CYW5459x-Plattform von Infineon basiert, für den globalen Markt verfügbar ist“, sagt Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. „Aufgrund seiner ultrakompakten Größe, seines geringen Energiebedarfs, seines 2,4-GHz- und 5-GHz-RSDB (Real Simultaneous Dual Band) und Bluetooth 5.1 kann das FC80A-Modul problemlos in Anwendungen mit Größenbeschränkungen integriert werden und bietet eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung. Damit ist das Modul eine ideale Lösung für Anwendungen der Unterhaltungselektronik wie Set-Top-Boxen, VR und mehr.“

„Als weltweit führender Anbieter von IoT-Prozessoren verfügt Rockchip über verschiedene Produktlinien mit Prozessoren, die den Kunden mit dem AIROC CYW5459x von Infineon einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten“, sagte Zhengyuan Lin, Vice President von Rockchip. „Rockchip begrüßt die Zusammenarbeit mit Infineon und freut sich auf zukünftige Kollaborationen mit dem CYW5459x.“

Verfügbarkeit

Die AIROC CYW5459x Wi-Fi- und Bluetooth-Kombination von Infineon ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen über die Komplettlösung sind erhältlich unter: https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-wi-fi-plus-bluetooth-combos

Module für den CYW5459x von Infineon:

AzureWave modules: https://www.azurewave.com/img/infineon/AW-CM572_DS_DF_C_STD.pdf and https://www.azurewave.com/wireless-modules-infineon.html

Murata modules: https://www.murata.com/ja-jp/products/connectivitymodule/wi-fi-bluetooth/overview/lineup/type2bz

Quectel FC80A module: https://www.quectel.com/product/wi-fi-bluetooth-fc80a

Plattform-Referenzdesigns:

Nvidia Orin AI Platform: https://developer.nvidia.com/embedded-computing?ncid=partn-916321#cid=em16_partn_en-us

Rockchip’s application processor: www.rock-chips.com/a/en/products/index.html.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy